Com atração nacional, Santa Fé do Araguaia entra no circuito dos grandes eventos do agro no TO com a 1ª Expo Santa Fé

Realizada pela Prefeitura, a festa terá show nacional do Trio Parada Dura, atrações regionais, rodeio, cavalgada e quatro dias de programação cultural e religiosa

Por Redação

O município de Santa Fé do Araguaia, na região norte do Tocantins, se prepara para realizar um dos maiores eventos de sua história. Entre os dias 15 e 18 de outubro, a Prefeitura Municipal promove a primeira edição da Expo Santa Fé, evento que reúne grandes atrações musicais, rodeio, cavalgada e atividades voltadas para toda a família. A programação também integra as comemorações pelos 33 anos de emancipação política do município.

Com destaque para o show nacional do Trio Parada Dura, um dos grupos mais tradicionais da música sertaneja brasileira, a Expo Santa Fé chega com a proposta de valorizar as tradições do campo, fortalecer a cultura regional e inserir o município no calendário dos grandes eventos agropecuários do Tocantins.

Além do entretenimento, a expectativa é que a festa movimente a economia local, especialmente os setores de comércio, alimentação, hospedagem e prestação de serviços. A programação também deve atrair visitantes de municípios vizinhos, ampliando a circulação de consumidores e criando oportunidades de renda para comerciantes, ambulantes e pequenos empreendedores.

Para a prefeita Vicença Lino, a realização da primeira Expo Santa Fé representa um passo importante na valorização das potencialidades econômicas, culturais e turísticas da cidade. “Estamos preparando uma grande festa para receber, com muito carinho, os moradores de Santa Fé do Araguaia e os visitantes de toda a região. É um evento que envolve toda a nossa cidade, com a participação dos vereadores, da Câmara Municipal, dos nossos comerciantes e de toda a população. Queremos que cada visitante se sinta acolhido e conheça a hospitalidade do nosso povo. A Expo Santa Fé é uma oportunidade de celebrar nossa história, valorizar nossas tradições e movimentar a economia local. Estamos de braços abertos para receber todos vocês”, comentou a prefeita Vicença Lino.

Programação para toda a família

A abertura acontece na quinta-feira, 15 de outubro, com um evento católico, às 19h, seguido de apresentação de Bekão e Banda, às 20h. A noite também marca o início das competições de rodeio, com a participação da Cia de Rodeio JR e a segunda edição do Rodeio Mirim, atividade que valoriza a participação das crianças e aproxima as novas gerações das tradições do campo.

Na sexta-feira, 16, a programação segue com a segunda noite de rodeio e shows de Lucca Braga e da dupla Nalbert e Murilo.

O sábado, 17, será marcado pela grande final do rodeio e por uma das apresentações mais aguardadas da festa, o show nacional do Trio Parada Dura. A noite também contará com DJ Khayo Veras e 2 Dogs Funk.

O encerramento acontece no domingo, 18, com a XXIV Cavalgada de Santa Fé do Araguaia, uma das manifestações culturais mais tradicionais do município. A programação inclui locução de Ricardo Radade, churrasco liberado e apresentações de Liedson Silva, Eduarda Nunes, Farra de Controle, Dayana, Mario Cezar & Filipe e Flaguim Moral.

*Serviço

*Evento: 1ª Expo Santa Fé e XXIV Cavalgada de Santa Fé do Araguaia

*Data: 15 a 18 de outubro de 2026

*Local: Santa Fé do Araguaia, Tocantins

*Atração nacional: Trio Parada Dura, sábado, 17 de outubro

*Realização: Prefeitura Municipal de Santa Fé do Araguaia