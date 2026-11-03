Com Tocantins perto de safra histórica, Professora Dorinha defende investimentos para fortalecer o Matopiba

Presidente da Frente Parlamentar do Matopiba no Congresso Nacional, senadora destacou a necessidade de melhorar a infraestrutura, reduzir custos e ampliar a industrialização da produção agrícola

Por Redação

A previsão de que o Tocantins ultrapasse pela primeira vez a marca de 10 milhões de toneladas de grãos na safra 2026/2027 coloca em evidência o potencial econômico do estado e os desafios para sustentar esse crescimento. Presidente da Frente Parlamentar Mista do Matopiba no Congresso Nacional, a senadora Professora Dorinha (União) defendeu que a expansão da produção seja acompanhada de investimentos em infraestrutura, logística, segurança jurídica e industrialização.

Segundo o primeiro levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Tocantins poderá produzir 10,03 milhões de toneladas de grãos, crescimento de 2,9% em relação à safra anterior. A área plantada deverá alcançar 2,63 milhões de hectares, com destaque para a soja e o milho, responsáveis por aproximadamente 90% da produção estimada.

Para Dorinha, os números evidenciam a importância do Tocantins no Matopiba e a necessidade de investimentos para superar os desafios que ainda limitam a competitividade da região. “O Tocantins tem potencial para produzir cada vez mais, mas precisamos de estradas, crédito e indústrias que gerem empregos. Nosso desafio é transformar essa riqueza em mais oportunidades e qualidade de vida para a população”, destaca a senadora.

A parlamentar defendeu ainda uma agenda de desenvolvimento que contemple tanto os grandes produtores quanto a agricultura familiar, com atenção à regularização fundiária, ao acesso à tecnologia e à ampliação das oportunidades de comercialização.

Condições climáticas

Outro ponto de atenção são as condições climáticas. A Conab alerta para a possibilidade de chuvas abaixo da média em parte do Tocantins, especialmente nas regiões norte e central, o que pode comprometer a produtividade. Para Dorinha, esse cenário exige políticas de prevenção, assistência técnica e investimentos que deem maior segurança aos produtores.