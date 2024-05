Almas (TO): Programa “Portas Abertas”, da Aura Minerals está recebendo inscrições para universidades e outras instituições de ensino

O novo programa aberto pela Aura Minerals em sua operação em Almas, no Tocantins, intitulado “Portas Abertas”, permite aos interessados se inscreverem para realizarem visitas na operação e conhecerem melhor a estrutura de uma mineradora. “Nossas portas estão abertas para universidades e outras instituições de ensino, além de membros da esfera pública e lideranças comunitárias da região”, disse o diretor de operações, Gabriel Sapucaia.

Por Redação

A Aura Minerals anunciou abertura das inscrições de interessados em participar da nova edição do programa “Portas Abertas”; criado para fortalecer a relação de confiança e transparência com as comunidades, o programa vai abrir as portas da unidade de Aura Almas, no estado do Tocantins para, novamente, receber visitas de grupos locais e moradores de comunidades da região.

Além de garantir o acesso às atividades da Aura, o programa tem uma intensa agenda de trocas de experiências e conversas para esclarecer dúvidas e indicações de melhorias à atuação da mineradora. Em 09 edições, o programa já recebeu mais de 250 visitantes, entre estudantes, trabalhadores da comarca de Dianópolis e agricultores. Entre as principais curiosidades, o processo de beneficiamento do ouro e o entendimento acerca dos impactos de uma atividade grandiosa como a da mineração são os grandes atrativos. A agenda, que dura em média pouco mais de três horas, também possibilita melhor compreensão de toda a operação e processos de produção.

“Entendemos a curiosidade que gera um empreendimento deste porte, ainda mais em se tratando de uma mineradora. Por isso, para nós, é fundamental que todas as pessoas possam se apropriar das informações da Aura Almas como um bem comum aos moradores da região. Esse é mais um caminho da parceria forte que estamos construindo ao longo dos anos, por meio de uma comunicação clara e diálogos transparentes, para que cada vez mais possamos estar integrados com a comunidade que tão bem nos acolheu”, declarou Gabriel Sapucaia, diretor de operações.

Ainda de acordo com o executivo, o projeto recebe representantes de diversos setores para que todos tenham acesso ao jeito Aura de fazer mineração.

“Nossas portas estão abertas para universidades e outras instituições de ensino, além de membros da esfera pública e lideranças comunitárias da região. A intenção é fazer dos convidados verdadeiros multiplicadores das nossas mensagens de forma transparente e genuína”, completou.

Grupos interessados em conhecer a operação devem encaminhar uma solicitação para a unidade Aura Almas por meio do e-mail raquel.macedo@auraminerals , para que a visita seja planejada.