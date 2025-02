Avanços e inovações marcam um ano de gestão de João Victor Stival no Sindicato Rural de Gurupi

Sob a liderança de João Victor Stival, a Expo Gurupi fortalece seu papel como referência no setor agropecuário.

Por Redação

Na esteira do primeiro ano de gestão com realizações marcantes, o Sindicato Rural de Gurupi, sob a presidência de João Victor Stival, tem se destacado pela revitalização da Expo Gurupi realizada no pátio Antônio Lisboa da Cruz e por contribuições significativas ao agronegócio local. Em entrevista exclusiva, Stival compartilhou os desafios e sucessos da sua gestão de 2024, que trouxe o evento de volta ao protagonismo no cenário estadual e nacional.

A 49ª edição da Expo Gurupi foi um divisor de águas. Com mais de 81 mil visitantes, a feira registrou um volume expressivo de negócios, totalizando R$ 22,3 milhões em faturamento.

“Nosso objetivo era reestabelecer a Expo Gurupi como um ícone de referência no país. A resposta do público e dos expositores superou nossas expectativas”, ressaltou Stival. Além disso, a comercialização de 2.492 animais e a participação de 421 em competições reforçaram a relevância do evento para o setor.

Dentre as inovações, a criação da Escola do Agro foi outro marco relevante. “Estamos trazendo jovens para mais perto do campo, despertando o interesse e entendimento sobre o agronegócio. Isso é essencial para formar novas gerações comprometidas com o desenvolvimento rural”, explicou o presidente, destacando a importância educacional dessa iniciativa.

A Expo Gurupi também foi palco de uma revolução digital com o lançamento do seu primeiro podcast. “O podcast supriu a necessidade moderna de comunicação direta e acessível, discutindo temas essenciais com grandes nomes do agronegócio”, informou Stival, que vê essa iniciativa como um importante canal para dialogar com públicos diversos.

Outro destaque da feira foi a montagem de uma área de palestras com especialistas renomados. “Trouxemos conhecimento de ponta para nossos visitantes, o que enriquece enormemente a experiência da Expo”, afirmou.

Na frente de capacitação, o Sindicato ofereceu mais de 160 cursos, qualificando cerca de 1.800 pessoas para o mercado de trabalho. “Essa é uma parte fundamental do nosso comprometimento com a comunidade, preparar as pessoas para oportunidades reais de emprego”, destacou.

O ano também foi marcado por eventos que expandiram o alcance do parque de exposições, como a Semana do Cavalo, que atraiu 16 mil pessoas e movimentou R$ 10 milhões no mercado, além da edição de 2024 do ‘Café com Corredores’.

Por fim, a volta dos leilões de gado dentro do parque, além do apoio do leilão do hospital de amor que aconteceu no tartesal reitera o compromisso social do Sindicato. “Estamos engajados em ações que beneficiam diretamente a nossa comunidade, e o leilão é uma parte crucial disso”, reafirmou João Victor Stival.

Com um ano produtivo e inovador, a gestão de Stival tem olhado para o futuro com otimismo e um compromisso contínuo do sindicato rural funcionar durante todo o ano com cursos e outras atividades acompanhando o progresso do agronegócio em Gurupi. A Expo Gurupi se consolida, assim, como um pilar dinâmico e inovador para a cidade e para o Tocantins e Brasil.