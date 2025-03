Capital do Agro: Porto Nacional exporta R$ 180 milhões no primeiro bimestre e lidera ranking estadual

Por Redação

Tricampeão estadual em exportações, Porto Nacional arranca 2025 mais uma vez na ponta entre as cidades que mais vendem para o exterior. No primeiro bimestre deste ano, a cidade registrou US$ 33,4 milhões (cerca de R$ 180 milhões) de comércio com outros países (a segunda colocada é Almas, com US$ 30,7 milhões).

Os dados foram apurados e analisados no Comex Stat, plataforma oficial do governo federal sobre informações de transações comerciais internacionais.

Desse montante, US$ 18,5 milhões (55%) vieram da venda de 47,8 mil toneladas de tortas de resíduos sólidos da extração de óleo de soja, enquanto US$ 11,3 milhões (34%) são do comércio de 18,7 mil toneladas de soja. Outros US$ 3,4 milhões (10%) são de 3,73 mil toneladas de legumes de vagem, além de pouco menos de 1% correspondente às exportações de milho.

Para o secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Fernando Wild, os números são altamente positivos e mostram a força do agro portuense. Segundo ele, o município segue trabalhando muito para facilitar o trabalho do grande produtor rural, ao mesmo tempo no qual cuida dos pequenos. “A força do campo de Porto Nacional está consolidada. Nós estamos contribuindo com o cuidado das estradas, construção de pontes na zona rural e a atuação para facilitar a logística. Em outra frente, apoiamos a produção do pequeno, melhorando as feiras, criando oportunidade de comércio, fornecendo insumos e assistência técnica. É um trabalho amplo, mas que gera muito resultado”, pontuou o secretário.

Países

No total, 13 países diferentes compraram produtos de Porto Nacional em 2025. Itália, China e Eslovênia foram os maiores clientes.

Confira toda a lista:

Itália – US$ 7.729.600

China – US$ 7.388.117

Eslovênia – US$ 6.333.909

Paquistão – US$ 4.665.779

Índia – US$ 2.477.799

Alemanha – US$ 2.359.980

França – US$ 2.135.117

Marrocos – US$ 153.236

Tailândia – US$ 96.056

Paraguai – US$ 74.554

Egito – US$ 50.285

Argélia – US$ 6.702

Estados Unidos – US$ 25

Expectativa

Ao longo do ano, os números de Porto Nacional vão aumentar exponencialmente, pois há centenas de milhares de toneladas de soja que irão embarcar para o exterior, especialmente para a China – principal parceiro comercial portuense disparado. Nos últimos três anos juntos, a cidade exportou 2,3 milhões de toneladas da oleaginosa por quase US$ 1,2 bilhão.