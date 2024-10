Com vagas para o Tocantins, inscrição no Programa Trainee VLI 2025 termina dia 31 de outubro

O processo seletivo será híbrido e os candidatos podem optar entre trainee corporativo e trainee de operações

Os interessados de todo o país em participar do Programa de Trainee 2025 da VLI – companhia de soluções logísticas que opera ferrovias, portos e terminais – devem ficar atentos, pois o prazo para as inscrições termina no próximo dia 31. Podem se candidatar pelo site https://www.vli-logistica.com. br/trainee-2025/ pessoas com formação em nível superior (bacharelado ou licenciatura); graduadas a partir de dezembro de 2020 ou com formatura prevista até dezembro de 2024; conhecimento intermediário em inglês; e disponibilidade para uma jornada diária de oito horas.

As vagas serão distribuídas pelos estados de atuação da VLI: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Bahia, Maranhão, Tocantins, Sergipe e Ceará, além do Distrito Federal. Os selecionados terão como benefícios: salário compatível com o mercado; cartão-refeição e vale-alimentação; vale-transporte e/ou ônibus fretado (dependendo da localização em que irá trabalhar); assistência médica e odontológica; Wellhub (plataforma de academias, com foco em sua saúde e bem-estar); dress cold flexível em algumas localidades; cesta de Natal; previdência complementar; modelo híbrido de trabalho (home office em algumas localidades e em alguns dias da semana); Programa Apoiar (assistência jurídica, financeira, psicológica e social); rede de descontos em várias lojas, restaurantes, salões e outros.

O processo seletivo será híbrido e os candidatos podem optar entre trainee corporativo e trainee de operações. Quem for selecionado para a área corporativa pode atuar nas seguintes áreas: Comercial; Gente; Inovação e Tecnologia; Jurídico; Planejamento; Relações Institucionais e Regulatório; e Sustentabilidade. Os aprovados serão contratados pelo regime celetista e, durante os 12 meses do programa, participarão de uma trilha de aprendizado repleta de conteúdos que desenvolverão suas habilidades tanto técnicas quanto pessoais.

Desenvolvimento dos trainees

Os trainees farão uma pós-graduação reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), em parceria com a universidade corporativa da companhia. Há ainda o Programa Mochilão, que levará todos para conhecerem as atividades multimodais que acontecem nas ferrovias, portos e terminais da empresa. A especialista de Melhoria Operacional da VLI, Gabriela Silveira Brandão, ingressou na VLI pelo Programa de Trainee. Segundo ela, foi uma experiência transformadora, repleta de aprendizados valiosos.

“A formação inicial, na pós-graduação, me permitiu entender os processos da empresa de ponta a ponta. O desafio de desenvolver um projeto inovador e estratégico da companhia possibilitou o desenvolvimento de atividades profissionais muito importantes para minha trajetória na Engenharia de Operações Ferroviárias. Sou grata pela jornada e pelas pessoas que me ajudaram a chegar até aqui e continuo buscando aprender a cada dia”, destaca Gabriela Silveira Brandão.

