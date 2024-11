Concurso público do Coren-TO está com inscrições abertas

Edital publicado nesta segunda-feira (11/11) prevê vagas para níveis técnico, médio e superior

Por Redação

O concurso público do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins (Coren-TO) está com o edital disponível e com as inscrições abertas a partir desta segunda-feira (11/11). Os interessados podem acessar o site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) para consultar as regras, solicitar inscrição ou esclarecer dúvidas. São oferecidas 18 vagas imediatas mais cadastro de reserva para diversas áreas de níveis técnico, médio e superior, com lotação em Palmas, Araguaína, Augustinópolis e Gurupi.

O certame oferece oportunidades aos cargos de assistente administrativo, técnico de informática, contador, analista jurídico, administrador, enfermeiro fiscal, enfermeiro e técnico de Enfermagem. Os salários variam entre R$ 2.535,72 e R$ 8.029,78 para carga horária semanal de 40 horas.

Dentre as vagas imediatas e das que vierem a ser criadas durante a validade do concurso, 20% são destinadas a pessoas negras e 5% a pessoas com deficiência, conforme determina a legislação brasileira.

Os candidatos têm até o dia 12 de dezembro para efetuar as inscrições exclusivamente pelo site do IDIB, banca organizadora do concurso. Os valores das taxas são de R$ 80,00 para cargos de níveis médio e técnico e R$ 120,00 para nível superior.

As provas objetivas de múltipla escolha serão realizadas no dia 19 de janeiro de 2025, das 8 às 12 horas, para todos os cargos. Os locais de provas serão divulgados antecipadamente aos candidatos que tiverem suas inscrições efetivadas.