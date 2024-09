Confiança do empresário industrial segue praticamente estável, diz FIETO

No cenário nacional o sentimento também é de confiança.

Embora tenha apresentado uma leve redução de 0,6 ponto em comparação com o mês de agosto, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), da Federação das Indústrias (FIETO), fechou em 50,8 pontos em setembro, acima da linha divisória e indicando que os empresários tocantinenses do segmento industrial estão confiantes em relação aos próximos seis meses. No cenário nacional o sentimento também é de confiança, com índice na casa dos 53,3 pontos.

A pesquisa da FIETO revela ainda que em relação as expectativas o índice passou de 54,6 pontos para 53,8 de agosto para setembro. No entanto, apesar da redução, o indicador de Expectativas permaneceu acima da linha divisória dos 50 pontos, mostrando que o setor está otimista.

Já o indicador de Condições Atuais sofreu uma pequena queda de agosto para setembro, saindo de 44,9 pontos para 44,7, abaixo da linha divisória dos 50 pontos, mostrando que na opinião dos empresários consultados o cenário atual de seus negócios e da economia continua ruim quando comparado com os últimos seis meses.

“Embora o cenário atual da economia e dos negócios ainda seja desafiador os empresários seguem otimistas, o que contribuiu para a manutenção da confiança no mês de setembro”, diz a técnica da FIETO responsável pela pesquisa, Gleicilene Bezerra da Cruz, ao avaliar o resultado.

Serviço: Assessoria de Imprensa FIETO