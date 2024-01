Desafios: “Estejam conosco nesta reconstrução do Sindicado Rural para que a gente possa fazer a melhor gestão que o Sindicato já teve”, disse João Victor Stival ao assumir a presidência

Por Wesley Silas

Em seu discurso de posse, João Victor Stival fez questão de destacar que a nova diretoria está com “muita vontade de reconstruir o Sindicato Rural de Gurupi”. Em seguida completou: “O Sindicato precisa trazer de voltar a tradição, a união, a força e fazer com que a Exposição Agropecuária não funcione somente a noite. Apesar dos shows serem importantes numa festa […] O Sindicato Rural tem uma função social importante e nós queremos resgatar esta função e também, além disso, a Feira de Negócio deve acontecer durante o dia com palestras para os produtores rurais”, disse. “Estejam conosco nesta reconstrução do Sindicado Rural para que a gente possa fazer a melhor gestão que o Sindicato Rural já teve”, completou em seguida o nome presidente que faz parte da quarta geração de uma família de produtores rurais que fizeram história no Brasil. “Meu avô mexeu com café, arroz e gado; meu bisavô mexeu com cana de açúcar e agora a responsabilidade é muito grande”, disse.

A posse da nova diretoria contou com a presença do presidente da FAET, Paulo Carneiro; de uma das organizadoras da Feira Agro 360 Tocantins; do presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio do Estado do Tocantins, deputado Gutierres Torquato; do presidente da Frente Parlamentar da Agroindústria (FPA) da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto); do empresário e presidente da Cooperfrigu e do Sindicato das Indústrias de Carnes Bovinas, Suínas, Aves, Peixes e Derivados do Estado do Tocantins (Sindicarnes), Oswaldo Stival Júnior; da prefeita de Gurupi Josi Nunes; do empresário e vice-presidente da ACIG, Marcelo Dominici e do empresário Juarez Moreira que esteve representando o seu pai, o vice-governador Laurez Moreira.

“O Sindicato Rural de Gurupi está em um momento complicado e já foi muito forte e teve muita representatividade, agora queremos resgatar e trazer de volta o Sindicato Rural e, só vai ser possível, com ajuda e apoio de toda diretoria e da comunidade de Gurupi”, disse João Victor Stival em seu discurso.

Agro Forte – FAET/Senar na Expo Gurupi

Conforme já foi anunciado pelo presidente da FAET, Paulo Carneiro, a Agro Forte estará presente na Expo Gurupi, onde serão debatidos temas do meio rural, “apresentar saídas para os desafios técnicos que surgem nas fazendas, mostrar novas tecnologias que gerem aumento de produção e renda e auxiliar o produtor com as questões burocráticas que afetam o campo”.

Confira a íntegra do discurso:

NOVA DIRETORIA DO SINDICATO RURAL DE GURUPI

Presidente: João Victor Stival

Vice-presidente: Rafael Marco De Leon

Secretário: Carlos Henrique Naves

Tesoureiro: Sebastião Gomes Machado

Suplentes

Tarcísio de Souza Goiabeira

Jair Alves Ferreira Júnior

Huderson Pereira Azevedo

Anísio Inácio dos Reis

CONSELHO FISCAL

Titulares

Aelton Camargo de Oliveira

Dulce Maria Palma Furlan

Deusdeth Alves Glória

Suplentes

João Isaías dos Santos

Olegário S. Lima

Vandeir Sebastião Vieira