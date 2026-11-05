Ações da mineradora Alvo Minerals sobem 26,8% após avanço em pesquisas de terras raras no Tocantins

Por Redação – Portal AtitudeTO

As ações da mineradora australiana Alvo Minerals registraram alta de 26,87% na Bolsa de Valores de Sydney na segunda-feira, 2 de novembro de 2026, cotadas a 0,085 dólar australiano. O movimento do mercado acionário ocorreu após a divulgação de dados de sondagem que ampliaram a área de mineralização de terras raras no projeto Bluebush, localizado no estado do Tocantins.

Resultados de sondagem geológica

Segundo comunicado divulgado pela empresa, a análise de 42 furos de sondagem identificou a presença de elementos de terras raras em uma área aproximada de 6,5 quilômetros quadrados no prospecto Boa Vista. Os dados indicam a extensão da área mineralizada conhecida em até dois quilômetros nas direções sul e oeste.

Do total de furos analisados, 15 registraram concentrações superiores a 750 partes por milhão (ppm) de óxidos totais de terras raras. Houve confirmação da presença de disprósio e térbio, elementos utilizados na cadeia produtiva de ímãs permanentes para veículos elétricos, equipamentos industriais e tecnologias de defesa.

Atualmente, mais de 100 furos adicionais aguardam análises laboratoriais para complementação do mapeamento geológico. A mineradora prevê a realização de testes metalúrgicos adicionais para verificar a exequibilidade técnica e econômica da extração das terras raras a partir do substrato argiloso.

Valorização especulativa de ativos

A reação imediata do mercado acionário reflete a valorização especulativa de ativos ligados aos minerais críticos, impulsionada pela demanda global por insumos da transição energética. Contudo, a transformação dos resultados de sondagem no Tocantins em empreendimento operacional depende de fatores complexos: a definição da escala real dos depósitos, a viabilidade técnica do processo metalúrgico de extração em argila e os custos logísticos associados. A volatilidade de curto prazo nas ações da mineradora antecede etapas regulatórias e ambientais decisivas que determinarão o real alcance socioeconômico do projeto para a economia regional.

Fonte: CNN