Tocantins registra a segunda maior alta na renda média do país nos últimos 25 anos

Por Portal Atitude – Redação

Estudo do perfil Brasil em Mapas, com base em dados de rendimento domiciliar per capita entre 2000 e 2025, indica que o Tocantins registrou a segunda maior taxa de crescimento da renda média do Brasil nos últimos 25 anos. O estado acumulou uma alta real de 144,7% no período, ficando atrás apenas do Piauí (+156,4%) e à frente do Maranhão (+140,1%). O avanço contrasta com o desempenho dos estados do Sudeste e do Distrito Federal, que apresentaram os menores percentuais de expansão do país.

Desempenho tocantinense e médias nacionais

A variação real média do rendimento domiciliar per capita entre as Unidades da Federação foi de aproximadamente 85,9%, com mediana de 77,6%. O resultado de 144,7% alcançado pelo Tocantins coloca o estado significativamente acima da média nacional.

No extremo oposto do levantamento, São Paulo registrou o menor crescimento proporcional (+38,1%), seguido por Rio de Janeiro (+40,8%) e Distrito Federal (+56,2%).

Efeito da base histórica no cálculo percentual

A disparidade nos percentuais de crescimento reflete o efeito de base da renda histórica. Nas décadas de 1980 a 2000,regiões como o Sudeste, o Sul e o Distrito Federal já concentravam os maiores rendimentos médios do país.

Como São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal partiram de patamares elevados, o incremento em valores absolutos gera percentuais de variação menores. Em contrapartida, estados que iniciaram o século XXI com bases de rendimento mais baixas, como Tocantins e Piauí, apresentaram ritmos de expansão proporcionalmente mais acelerados.

O peso da Região Sul e do polo de Gurupi

Na dinâmica interna do Tocantins, a Região Sul desempenhou papel central no adensamento da renda ao longo dos últimos 25 anos. O fortalecimento do eixo formado por municípios como Gurupi, Formoso do Araguaia, Peixe e Alvorada consolidou a transição da pecuária extensiva para a produção intensiva de grãos e a agroindustrialização.

A localização estratégica de Gurupi — cortada pelas BR-153 e BR-242, integrada ao corredor da Ferrovia Norte-Sul — atraiu empresas de insumos, maquinário agrícola e unidades de processamento de grãos e carnes. Esse fluxo de investimento agropecuário gerou efeito multiplicador no comércio local e na prestação de serviços, elevando a massa salarial e o rendimento médio formal dos trabalhadores da região.

Análise econômica do cenário regional

O crescimento expressivo da renda média tocantinense reflete a expansão da atividade econômica no estado nas últimas duas décadas, impulsionada pelo fortalecimento do agronegócio e pelo adensamento do setor de serviços. Contudo, o avanço percentual acentuado não implica a equiparação imediata com as economias de maior porte. Embora indique um movimento de convergência regional, o resultado evidencia que a desigualdade na distribuição territorial da renda no Brasil permanece como um desafio estrutural.