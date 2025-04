Em Peixe, governador Wanderlei Barbosa participa da abertura da maior feira de agronegócio da região sul do Tocantins

Com mais de 100 expositores, a Agro 360 estima movimentar R$ 500 milhões durante os três dias de programação

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, participou nesta quinta-feira, 24, da abertura oficial da maior feira de agronegócio da região sul do estado, a Agro 60, que tem o apoio do Governo do Tocantins. O evento, que está em sua 4ª edição, reúne mais de 100 expositores com expectativa de movimentar R$ 500 milhões entre os dias 24 e 26 de abril, na Fazenda Estrela do Norte, no município de Peixe.

Durante a visita à feira, o chefe do Executivo destacou a importância do apoio a eventos do setor produtivo para o desenvolvimento do Tocantins. “Estamos apoiando e participando de feiras e eventos de todos os setores, porque enxergamos isso como um investimento estratégico para o desenvolvimento do nosso estado. Fico feliz em ver que o Tocantins está ampliando sua produção a cada ano, sempre de forma sustentável, produzindo e preservando ao mesmo tempo. Nosso compromisso é oferecer suporte aos produtores, para que possam expandir suas atividades com qualificação. Temos um enorme potencial produtivo, com muitas áreas que ainda podem ser qualificadas e desenvolvidas”, ressaltou o governador Wanderlei Barbosa.

Em meio aos mais de 100 expositores, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), instalou um painel institucional com órgãos estaduais para oferecer informações para produtores e visitantes.

“O Governo do Tocantins, além dos investimentos, está presente na feira com um pavilhão institucional liderado pela Sics e também com a participação da Seagro [Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária], da Adapec [Agência de Defesa Agropecuária], do Itertins [Instituto de Terras do Tocantins] e de outros órgãos que se uniram para fortalecer o agronegócio da região sul do estado. Precisamos estar sempre incentivando para continuar com essa expansão de produção que o Tocantins vive agora e criar condições para industrializar o que é produzido aqui dentro. Assim, agregamos valor, aumentamos a oferta de trabalho e geramos mais oportunidades de emprego e renda para a nossa população”, enfatizou o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima.

“Estamos aqui presentes na feira para valorizar a força do agronegócio na região sul do estado, que tem sido fundamental para o crescimento do Tocantins. Convido os produtores para que venham prestigiar e conferir de perto as inovações, os conhecimentos e as oportunidades trazidas”, pontuou o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Jaime Café.

Agro 360

Com estimativa de receber 16 mil visitantes, a programação da feira Agro 360 conta ainda com palestras, dinâmica de máquinas e leilão virtual de gado com mais de 3 mil animais em oferta, em parceria com a Nova Era Leilões.

”Atualmente, somos a maior feira da região sul e a edição deste ano é a maior já promovida, fortalecendo a região com mais de 100 expositores. Nosso grande destaque é que é uma feira realizada de produtor para produtor, feita dentro de uma fazenda, o que agrega muito para os produtores. São diversas oportunidades em maquinários agrícolas, tecnologia, leilão virtual de gado e dinâmica de máquinas. Para mim e para o meu irmão Douglas Mesquita, que trabalha na direção do evento comigo, este momento representa o fortalecimento e a coragem do produtor rural”, expressou o diretor da feira, Diego Mesquita.

Fundada na Fazenda Estrela do Norte pela família Mesquita, a Agro 360 visa promover o desenvolvimento do setor produtivo e se consolidou, em 2022, como a maior feira de agronegócio da região sul do Tocantins. Em 2024, a movimentação financeira foi de aproximadamente R$ 480 milhões. Nesta 4ª edição, a feira recebe o apoio da Exata Brasil – Análise e perfil de solo; Zoolluti- Nutrição Animal; Econex – Madeiras Plásticas; e Arbaza – Calcário.

Ronaldo Alves é representante comercial e um dos expositores que compõem a equipe da Semente Três Pinheiros, empresa produtora de grãos com sede em Brasília/DF que está com estande instalado na feira.

“É o primeiro ano em que expomos a nossa semente de soja na Agro 360. Temos expectativa de fazer ótimos negócios, porque o Tocantins é o estado que abrange a maioria dos materiais com que trabalhamos, e esse é o momento em que o produtor está escolhendo a semente para a próxima safra. Então, pretendemos aproveitar essa oportunidade e conectar com o momento que o mercado está oferecendo”, salientou o representante comercial.



Texto: Rafael de Oliveira/Governo do Tocantins