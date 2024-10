Gurupi avança nas tratativas para revitalização do Parque Agroindustrial

Por: Heliana Oliveira

Buscando melhorar a infraestrutura do Parque Agroindustrial de Gurupi (PAIG), a Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, protocolou nesta semana, junto à Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços do Estado, uma solicitação formal para a revitalização do Parque. O secretário Wilson Félix, destacou que o projeto inclui melhorias em paisagismo, iluminação, recuperação e expansão do asfalto, visando oferecer uma infraestrutura de qualidade que impulsione o crescimento das empresas locais e atraia novos investimentos. O documento foi entregue ao secretário interino da Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Antônio Souza.

O secretário Wilson Félix agradeceu pela receptividade e destacou o impacto positivo que a revitalização do PAIG trará para a economia local. “A renovação do parque é fundamental para que Gurupi siga como um polo industrial estratégico no Tocantins, oferecendo às empresas um ambiente moderno e adequado para seu desenvolvimento”, ressaltou.

A prefeita Josi Nunes ressaltou a importância das parcerias na gestão municipal, frisando que essa é uma das marcas de seu governo. “Nosso objetivo é fortalecer as políticas de desenvolvimento econômico de Gurupi, e contar com o apoio do Governo do Estado nos dá a garantia de que essa revitalização será um sucesso. Queremos que o Parque Agroindustrial se torne referência na região e contribua diretamente para a geração de empregos e para o fortalecimento do setor industrial”, afirmou Josi.