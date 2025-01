No Tocantins, representantes do agronegócio apresentam demandas urgentes ao Governador Wanderlei Barbosa

Entre elas, regularização ambiental, cadastro rural e outras

Por Redação

Na manhã desta quinta-feira, 16, representantes do agronegócio reuniram-se com o Governador Wanderlei Barbosa em seu gabinete, no Palácio Araguaia, em Palmas-TO. Participaram do encontro entidades como Aprosoja/TO, ADSTO, Coapa, FAET, deputados estaduais e federais, presidentes de sindicatos rurais, além de representantes de órgãos ligados ao Governo, para dialogar e deliberar soluções para os gargalos enfrentados pelos produtores tocantinenses.

Entre as principais demandas apresentadas, destacou-se a necessidade de solucionar a morosidade no processo de emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Essa situação tem gerado restrições de crédito, dificultado a comercialização da produção e causado outras entraves, mesmo para áreas que estão em conformidade com a lei.

Segundo o Governo do Estado, está em desenvolvimento um programa de automatização e integração de sistemas que promete trazer agilidade ao processo de emissão do CAR. O programa entrará em fase de testes em breve e será implementado em todo o Tocantins, promovendo maior fluidez. O Governador Wanderlei Barbosa ressaltou que a resolução dessa pauta é uma prioridade de resolução na sua gestão.

Plano de Manejo das APAs

Outro tema amplamente debatido foi a formalização do Plano de Manejo das Áreas de Proteção Ambiental (APAs), com destaque para a APA do Cantão. A ausência desse plano tem prejudicado a obtenção de crédito, travado o crescimento da produção e gerado insegurança e instabilidade na cadeia produtiva. Como solução temporária, as entidades sugeriram a adoção de uma legislação provisória até que a definitiva seja aprovada.

O Governador também classificou a resolução dessa questão como prioritária e destacou o papel do novo secretário da Naturatins, Cledson da Rocha Lima, e atribuiu à pasta, em conjunto com a Semarh, a organização e execução dos próximos passos para resolução do conflito.

Segurança nas Fazendas

A segurança nas propriedades rurais foi outro ponto levantado pelas entidades. O grupo destacou a importância de ampliar e melhorar o trabalho da Patrulha Rural, com o objetivo de mitigar os impactos dos assaltos recorrentes às fazendas. As representações sugeriram um diálogo mais próximo com os responsáveis ​​pela Patrulha Rural, permitindo que o setor produtivo contribua para a expansão e melhorias dos serviços.

Assembleia em Conjunto

Por fim, as entidades propuseram a realização de um evento que reúne o Governo, o setor produtivo e a comunidade em geral para debater as demandas do agronegócio, apresentar avanços e discutir diretrizes futuras. A proposta busca fortalecer a transparência e garantir o alinhamento entre todos os envolvidos, promovendo o crescimento produtivo sustentável do Tocantins.

Presenças no Encontro

Caroline Barcellos (presidente da Aprosoja/TO);

Arnardino Santos (presidente da ADSTO);

Ricardo Khouri (presidente da Coapa);

Cledson Sobrinho (presidente do Naturatins);

Jaime Café (secretário de agricultura);

Paulo Carneiro (presidente do Sistema FAET/Senar);

Eduardo Fortes (Deputado Estadual);

Eli Borges (Deputado Federal);

Olyntho Neto (Deputado Federal);

Coronel Márcio Antônio de Mendonça (Comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins).