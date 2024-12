Nova campanha do Sebrae convida público a organizar sua empresa ou ideia de negócio neste fim de ano

Com o tema “Eu não tenho um plano, mas o Sebrae tem”, o objetivo é apoiar quem deseja dar os primeiros passos ou se aprimorar no empreendedorismo

Por Redação

Um diálogo diretamente com os empreendedores, de uma forma leve e criativa, levando em consideração o momento de fim de ano, quando as pessoas estão revendo suas metas e planos para 2025. Esse é o objetivo da Campanha “Meu Plano Sebrae”, que pretende orientar os empreendedores que desejam dar os primeiros passos nesta jornada. Por meio de inserções nas redes sociais e a disponibilização de uma página no portal do Sebrae, a instituição dá suporte em relação às incertezas e aos desafios e mostra a flexibilidade para acessar os conteúdos gratuitos.

O público-alvo da campanha é abrangente, refletindo a diversidade da população brasileira e do empreendedorismo no país. O intuito é chegar àquelas pessoas que estão propensas a iniciar uma jornada empreendedora, que estão começando a vida profissional ou desejando mudar de carreira. Encorajar os futuros empreendedores a dar o primeiro passo – mesmo sem ter um plano perfeito – é um dos desejos da campanha, especialmente sabendo que o Sebrae estará ali para apoiar, orientar e ajustar o caminho, se necessário.

A ideia dos conteúdos – para as redes sociais e na página da campanha – é motivar o empreendedorismo ao mesmo tempo em que capacita, pois possibilita o acesso imediato a uma série de cursos, com temas para iniciantes e que abordam como transformar a ideia em negócio e como se tornar um microempreendedor individual (MEI).

Para quem já tem um negócio e deseja aprimorar, a página dá acesso a cursos de como ter acesso a crédito, trabalhar no e-commerce, turbinar as vendas e como expandir o negócio. Para quem deseja mais conhecimento em marketing digital e finanças, há a possibilidade de acessar o UP Digital. Além disso, a página encaminha os novos empreendedores para a plataforma de emissão de notas fiscais do Sebrae e para a plataforma do PNBOX, que apoia os empreendedores na criação de um plano de negócios, totalmente digital, com o auxílio de 14 ferramentas. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)