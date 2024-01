Nova diretoria do Conselho de Economia do Tocantins será empossada na próxima quinta-feira

Por Redação

No próximo dia 18 de janeiro, quinta-feira, o auditório da Embrapa em Palmas será palco da solenidade de posse da chapa Corecon Integrado, eleita para liderar o Conselho Regional de Economia do Tocantins (Corecon-TO) no triênio 2024-2026. O evento está programado para iniciar as 19 horas e marca o início de uma nova fase para a entidade.

A chapa a ser empossada é liderada pelo economista Luso Albateno Guimarães, que conquistou a reeleição para o cargo de presidente em eleições realizadas no final do ano passado. Além de Guimarães, integram a diretoria os economistas Vilmar Carneiro Wanderley, Higor de Sousa Franco, Roberto Monolio Valladão Flores, Wereque Paulo Pinheiro Trajano, Micauane Oliveira Sousa e Guiomar Lima de Moraes.

Ao tomar posse, juntamente com os demais membros da diretoria, Luso Guimarães deverá destacar a confiança depositada pela classe em sua liderança e a importância da continuidade do trabalho que vinha sendo realizado nos últimos anos, ressaltando conquistas e avanços em benefício dos profissionais de economia no Tocantins.

“Estamos comprometidos em dar continuidade ao trabalho que realizamos nos últimos anos, promovendo o fortalecimento da categoria e buscando sempre novas formas de valorização dos economistas tocantinenses”, afirma Luso Guimarães, que aproveita para convocar os economistas a se envolverem mais ativamente nas atividades do Conselho. “A participação ativa da classe é fundamental para o sucesso das iniciativas e para a representatividade efetiva dos profissionais de economia no estado”, acrescenta.

Assessoria de Imprensa Corecon-TO.