Real perde para o peso argentino e passa a ter pior desempenho entre moedas emergentes em 2024

Por Redação

O real tem se destacado negativamente ao se tornar a moeda emergente de pior desempenho em 2024, superando o peso argentino. Nos seis primeiros meses do ano, a moeda brasileira registrou uma desvalorização de 10,54% frente ao dólar. Especialistas apontam que a principal razão para isso é a saída de capital estrangeiro do Brasil, motivada pelo risco fiscal.

Em janeiro, o dólar era cotado a R$ 4,85 e, desde então, subiu para R$ 5,42, refletindo a insegurança em torno das finanças públicas nacionais. Embora tenha havido um aumento na arrecadação recente, o crescimento das despesas públicas tem sido ainda mais significativo, incentivando a fuga de capital estrangeiro. Até abril, a bolsa brasileira contabilizou uma saída líquida de US$ 21 bilhões (R$ 114 bilhões), configurando o segundo pior registro desde 1982, segundo dados do Banco Central.

“O risco fiscal segue elevado, diante da dificuldade do forte crescimento de despesas obrigatórias e dos limites para a expansão das receitas”, consta no relatório de macroeconomia do Itaú.