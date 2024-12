Real se torna destaque negativo em nível mundial

A última semana de dezembro trouxe intensa volatilidade ao mercado financeiro brasileiro, com o dólar se tornando a principal preocupação econômica. Após um ano de desvalorização relativamente controlada, o real iniciou um processo acelerado de perda de valor no final de novembro.

Nesta semana, este ciclo cambial foi fortalecido agora, levando o câmbio de R$6,04 na segunda-feira (16) para R$6,29 na abertura desta quinta-feira (19). Esse movimento de desvalorização se intensificou após o anúncio do pacote de gastos do governo no final de novembro.

A desconfiança do mercado em relação ao compromisso do Executivo com as metas e as regras do Novo Arcabouço Fiscal provocou uma saída de capitais e aumentou a pressão sobre a moeda brasileira, dado que os agentes de mercado consideravam as medidas insuficientes.

O Congresso Nacional, que analisa o pacote de ajuste fiscal proposto pelo governo, deve aprová-lo em uma versão significativamente desidratada. Entre as alterações mais sensíveis estão a remoção de travas para emendas parlamentares e supersalários, além da exclusão de ajustes no BPC.

Com isso, a economia estimada de R$70 bilhões em dois anos não deve ser atingida, aumentando a complexidade do ajuste fiscal e elevando as incertezas de mercado. Visando mitigar a desvalorização do real, o BC atuou vendendo dólares e queimando reservas, processo infrutífero até o momento.

A perspectiva para 2025 é de que o real continue pressionado, principalmente diante do desgaste entre governo e mercado e do fortalecimento global do dólar, impulsionado pelo efeito Trump. Assim, a trajetória cambial deve permanecer relevante, dado que deve passar a ser refletida nos preços.

Veja como o Real se comportou nesse período:

Fonte: Remessa Online