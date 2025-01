SENAI inicia jornada em cursos técnicos para 700 novos alunos em seis unidades do Tocantins

Interessados podem se matricular até esta sexta-feira, 24

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Tocantins começa na próxima segunda-feira, 27, o ano letivo com 700 novos alunos distribuídos em 18 turmas, espalhadas por seis cidades do estado: Palmas, Araguaína, Gurupi, Taquaralto, Paraíso e Xambioá. A crescente demanda da indústria por profissionais qualificados tem impulsionado o interesse por cursos técnicos, que oferecem formação rápida e alta empregabilidade. Oito em cada dez alunos que concluíram o curso técnico já estão no mercado de trabalho.

As áreas com mais demandas são Automação, Mecatrônica, Eletrotécnica, Manutenção Automotiva e Técnico em Informática, que são essenciais para o setor industrial.

Últimas vagas e bolsas de estudo

Ainda restam algumas vagas e bolsas de estudo para quem deseja ingressar em um curso técnico e aproveitar essa oportunidade de qualificação. Confira as opções disponíveis:

Araguaína : Bolsas nas turmas de Refrigeração e Climatização e Mecatrônica .

: Bolsas nas turmas de e . Xambioá : Bolsas no curso técnico de Logística .

: Bolsas no curso técnico de . Paraíso do Tocantins : Oportunidades no curso técnico de Administração .

: Oportunidades no curso técnico de . Gurupi : Bolsas de estudo no curso técnico de Manutenção Automotiva .

: Bolsas de estudo no curso técnico de . Palmas : Bolsas nos cursos técnicos de Informática, Segurança do Trabalho e Eletrotécnica .

: Bolsas nos cursos técnicos de e . Taquaralto (Palmas): Vagas nos cursos técnicos de Refrigeração e Climatização e Eletrotécnica, no período noturno.

Como se matricular

As matrículas para os cursos técnicos encerram nesta sexta-feira, 24. Para se inscrever, é necessário:

Ter concluído o Ensino Médio ou estar matriculado no 2º ou 3º ano do Ensino Médio em 2025.

A emissão do diploma técnico dependerá da apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio.

As inscrições podem ser feitas:

Online : Acesse o site futuro.digital.

: Acesse o site futuro.digital. WhatsApp : Entre em contato pelo número (63) 3229-5770.

: Entre em contato pelo número (63) 3229-5770. Presencialmente nas unidades do SENAI.

Acesse o edital e confira todas as ofertas disponíveis.

Confira mais cursos disponíveis

ARAGUAÍNA

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

EAD – SEMIPRESENCIAL

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

EAD – SEMIPRESENCIAL

TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

EAD – SEMIPRESENCIAL

XAMBIOÁ

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

NOTURNO

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

EAD – SEMIPRESENCIAL

PALMAS

TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

NOTURNO

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

NOTURNO

TAQUARALTO

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

NOTURNO

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

NOTURNO

PARAÍSO DO TOCANTINS

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

NOTURNO

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

NOTURNO

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

NOTURNO

