Sicredi chega a Augustinópolis com nova agência e traz soluções financeiras para comunidade

Por Redação

Para atender associados pessoa física, jurídica e do agronegócio, Augustinópolis inaugura nesta quarta, 20, sua primeira agência da Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia. Localizada na Rua Mangueiras, s/n, lote 13, quadra 08, próximo à Praça Ary Valadão, o atendimento ao público será realizado de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h.

A nova agência foi projetada para atender os associados com conforto e eficiência, oferecendo um ambiente moderno e funcional. Com foco no atendimento personalizado, a unidade vai disponibilizar diferentes produtos e serviços, como crédito, seguros, consórcios, cartões de crédito, cheque especial, crédito consignado, crédito rural, custeio, investimento e linhas de financiamento do BNDES.

Segundo Wanderson Sousa Rocha, gerente da nova agência, o espaço está preparado para oferecer soluções financeiras completas e personalizadas. “Diferente de instituições financeiras tradicionais, o Sicredi é uma cooperativa, o que significa que os associados são, ao mesmo tempo, clientes e donos. Esse modelo promove um ciclo virtuoso que beneficia toda a comunidade. O resultado gerado pela cooperativa é reinvestido localmente, fomentando a economia de Augustinópolis e promovendo o desenvolvimento econômico e social da região”, destacou.

Além das soluções financeiras, o Sicredi busca fortalecer o desenvolvimento local com iniciativas sociais que integram os pilares econômico e social da cooperativa. “Nosso compromisso é atender às necessidades dos associados de maneira personalizada, oferecendo não apenas soluções financeiras, mas também consultoria para ajudar nossos associados a crescerem e prosperarem”, afirmou o gerente.

Para Wanderson, a abertura da nova unidade reforça o compromisso do Sicredi com a comunidade de Augustinópolis. “Quando estamos presentes em uma cidade, estamos contribuindo para o crescimento da economia local e oferecendo uma experiência bancária diferenciada, com foco na inclusão, praticidade e apoio ao desenvolvimento sustentável”, finaliza.

