Sindicato Rural de Gurupi anuncia 50ª Expo Gurupi para maio de 2025, com foco em tradição e inovação

Por Redação

O Sindicato Rural de Gurupi anunciou oficialmente a 50ª edição da Expo Gurupi, que será realizada de 27 de maio a 1º de junho de 2025, no parque de exposições Antônio Lisboa da Cruz. O tema escolhido, “O Elo entre a Tradição e a Inovação”, reflete o compromisso em manter as raízes culturais da exposição ao mesmo tempo que apresenta avanços tecnológicos e novas oportunidades de negócios para o agronegócio local e regional.

Após o sucesso da 49ª edição em 2024, que foi marcada pela inovação tecnológica, grande adesão dos produtores rurais , público local e expressiva movimentação financeira, o presidente do Sindicato Rural, João Victor Stival, busca expandir ainda mais o impacto do evento. Sob sua liderança, a Expo Gurupi deste ano alcançou mais de R$ 22,3 milhões em negócios dentro do parque de exposições agropecuárias, e a expectativa é dobrar esse número em 2025.

Stival, que assumiu recentemente a presidência, deixou sua marca logo na primeira Expo Gurupi que organizou e, para reforçar a agenda do agronegócio, trouxe ao segundo semestre de 2024 a I Semana do Cavalo. O evento incluiu provas equestres e shows com artistas nacionais e regionais, ampliando a visibilidade de Gurupi e fortalecendo sua economia local.

Em relação à próxima Expo, Stival afirmou: “Minha vontade sempre foi mostrar a força do agronegócio dentro do parque de exposições de Gurupi, trazendo investidores, produtores rurais, palestrantes renomados, público para assistir às palestras, fazer negócios e trazer a família para participar da festa, e foi exatamente isso que aconteceu nesses dois eventos que realizamos em 2024. Agora, vem o próximo desafio, que é realizar a 50ª Expo Gurupi com tudo que nossa população merece, uma exposição linda, bem movimentada e que traga grandes negócios para os expositores e produtores rurais”.

Com o evento de 2025, o Sindicato Rural de Gurupi espera atrair ainda mais produtores rurais, investidores e público para fortalecer o agronegócio na região, reforçando a importância de Gurupi no cenário do agro e destacando o parque de exposições como um espaço de integração e inovação.