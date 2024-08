Sucessão familiar leva à expansão da Cooperativa Frísia no Tocantins

Por Redação

O mês dos pais, nos leva a refletir sobre a sucessão familiar no agronegócio. Essa época do ano é propícia para valorizar o legado e as contribuições dos pais em diversos setores, incluindo a agricultura. Um exemplo significativo dessa dinâmica é a recente tendência de filhos de produtores do Paraná adquirirem terras no Tocantins para integrar a Cooperativa Frísia, revelando como a sucessão familiar pode influenciar positivamente o futuro do setor agrícola.

Geraldo Slob, vice-presidente agrícola da Frísia, compartilha sua experiência sobre a sucessão familiar em sua própria jornada.

“Tenho quatro filhos, e em julho de 2022, com dois deles – Jasper, engenheiro agrônomo, e Leon, administrador – decidimos investir em áreas no Tocantins para expandir nosso potencial de crescimento, já que as oportunidades no Paraná estavam limitadas. Desde então, a sucessão familiar tem ganhado força, com meus filhos desempenhando papéis importantes na gestão dos nossos negócios, tanto no Paraná quanto no Tocantins. Eles estão liderando as operações agrícolas e administrativas, garantindo que a operação continue a crescer de forma sustentável. A sucessão e a profissionalização do negócio estão bem alinhadas, proporcionando um crescimento sólido e a continuidade da nossa trajetória familiar no setor”, afirma Geraldo.

Marcelo Cavazotti, gerente executivo Tocantins, também comenta sobre o impacto da sucessão familiar dentro da cooperativa.

“A chegada da Frísia ao Tocantins abriu novas oportunidades para os filhos dos cooperados, com o objetivo de fortalecer as futuras gerações. Recentemente, fizemos um levantamento e identificamos que mais de 20 filhos de cooperados, representando cerca de 20 famílias, estão envolvidos no projeto. Alguns decidiram se estabelecer aqui, enquanto outros gerenciam os negócios à distância”, comenta Marcelo.

Ele destaca ainda os resultados promissores alcançados pela nova geração. “Analisamos o desempenho do projeto e constatamos progressos significativos. Um dos casos mais notáveis é de um jovem cooperado que, com apenas cinco anos de experiência no Tocantins, já planta mais do que o dobro do que seu pai alcançava no Paraná. Isso é uma prova de que estamos no caminho certo”, completa Marcelo. Ele enfatiza que essa evolução no desempenho agrícola da nova geração é uma clara evidência da eficácia das técnicas e métodos implementados pelo projeto.

Assim, a Cooperativa Frísia tem desempenhado um papel fundamental na expansão e na transição das novas gerações para o agronegócio no Tocantins. Ao oferecer suporte e fomentar a colaboração entre os produtores, a cooperativa garante que o legado familiar se fortaleça, ao mesmo tempo em que promove inovação e adaptação às novas realidades do setor.

Texto: Yuri Felipe Sousa/KIW Assessoria.