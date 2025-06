50° Expo Gurupi 2025 supera expectativas e gera mais de R$ 45 milhões em negócios

Por Redação

O Sindicato Rural de Gurupi encerrou a Expo Gurupi 2025 com um balanço extremamente positivo, consolidando o evento como um dos maiores do agronegócio do Tocantins e da região norte do país. Durante os dias de feira, a Expo movimentou não apenas o setor agropecuário, mas também a economia local, com números que comprovam o sucesso do evento.

De acordo com os dados da organização, foram:

825 participantes nas palestras técnicas;

868 alunos atendidos pela Escola do Agro, um projeto de educação e conscientização da importância do Agro, voltado para crianças e adolescentes;

98.126 pessoas de público visitante durante todos os dias de evento;

1.458 animais comercializados, fortalecendo o setor pecuário;

511 animais participaram das provas de laço, tambor e vaquejada;

1.106 visitantes passaram pela Carreta Agro Pelo Brasil, espaço de conhecimento e inovação, em parceria com a CNA/FAET/Senar;

R$ 45,2 milhões em volume de negócios realizados, mostrando a força econômica do evento;

Além disso, as redes sociais da Expo alcançaram 2,2 milhões de visualizações, evidenciando a grande repercussão e o alcance do evento.

O presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, comemorou os resultados e destacou a importância do trabalho coletivo.

”O sentimento é de gratidão. A 50ª ExpoGurupi foi feita a muitas mãos, graças a parceria do setor privado com o poder público. Agradeço a cada parceiro, expositor, palestrante, colaborador, autoridades, produtores rurais e a comunidade de Gurupi e região que abraçaram a Expo. Superamos todas as expectativas, tanto no volume de negócios, quanto na participação do público. Isso mostra que o agro é a base e grande força da nossa economia e que, juntos, somos mais fortes”, afirmou João Victor.

A Expo Gurupi 2025 além de impulsionar o setor agropecuário também reforçou a importância da união entre produtores, empresas, instituições e sociedade para o desenvolvimento sustentável da região.

Assessoria de Imprensa – Sindicato Rural de Gurupi