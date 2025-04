Abrajet-TO empossa nova diretoria dia 29, com compromisso de fortalecer o turismo tocantinense

Por Redação

A Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo – Seccional Tocantins (Abrajet-TO) realizará solenidade de posse da sua nova diretoria para o biênio 2025-2026, nesta terça-feira, 29, às 19 horas, na sala de reuniões da presidência da Assembleia Legislativa do Tocantins.

O grupo, que passa a ser presidido pelo jornalista Rojas Gregório, assume com o objetivo de pautar discussões ligadas as políticas de divulgação do turismo no Estado, além de fomentar parcerias para o setor, no sentido de ampliar a visibilidade dos destinos tocantinenses.

Nova Diretoria

Serão empossados: presidente, Rojas Rhoden Gregório (também Diretor Administrativo da Abrajet Nacional); vice-presidente, Maria José Cotrim; secretária geral, Terciany Ribeiro Lima, que também responde pela diretoria regional Centro Oeste da Abrajet Nacional; diretora de Finanças, Maria Arlete Carvalho Lima; diretor Jurídico, Belmiro Gregório dos Santos; diretora de Comunicação e Relações Públicas Aurielly Painkow; diretora de Projetos Especiais, Susana Barros (também Diretora de Marketing da Abrajet Nacional) e a

diretora de Eventos, Thelma Rejane Lima Maranhão.

Sobre a Abrajet

A Abrajet é referência nacional no processo de divulgação do turismo, atuando na qualificação profissional. A seccional Tocantins tem sido fundamental para consolidar a imagem do estado como grande e inovador potencial turístico, cultural e de negócios.