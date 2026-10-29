Acesso ao sistema eproc é restabelecido nesta quinta-feira (29/10)

O acesso ao Sistema de Processo Eletrônico (eproc) do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) foi restabelecido nesta quinta-feira (29/10). Para voltar a utilizar o sistema, os usuários e usuárias deverão adotar duas medidas de segurança: atualização da senha e ativação da autenticação em dois fatores.

Da Redação – Portal Atitude

Desde o último dia 20 de outubro, quando foi identificado um incidente cibernético no portal institucional, o TJTO vem adotando medidas para garantir a segurança da infraestrutura tecnológica do Poder Judiciário, com uma série de procedimentos, análises e verificações para assegurar que o sistema voltasse a funcionar de maneira segura e confiável.

“Suspender o acesso ao eproc foi uma decisão necessária, tomada com muita responsabilidade, para assegurar a integridade das informações armazenadas nos sistemas institucionais do Poder Judiciário. E ressalto que as verificações técnicas realizadas confirmaram que não houve comprometimento de dados pessoais ou processuais”, explica a presidente do TJTO, desembargadora Maysa Vendramini Rosal.

Neste período, os prazos processuais e o expediente judiciário foram suspensos para evitar prejuízos na tramitação processual. As medidas tiveram início em 20 de outubro e seguem válidas até esta quinta-feira (29/10).

Ainda de acordo com a presidente, as equipes técnicas seguem trabalhando de forma ininterrupta para concluir as análises e atualizações e reforçar os mecanismos de segurança do sistema. “Todas as decisões têm sido tomadas com muita prudência e transparência; agradeço a compreensão de todos e seguimos comprometidos com a entrega de uma Justiça cada vez mais eficiente”.

Como acessar o sistema

Para retomar o uso da plataforma, todos(as) os(as) usuários(0s) precisarão realizar um novo procedimento de acesso, que inclui configurar a autenticação em dois fatores e redefinir a senha pessoal.

A Diretoria Judiciária do Tribunal estabeleceu um roteiro prático para guiar os profissionais na reativação de suas contas de forma segura. Acesse aqui o manual.

Passo a passo para o novo acesso e configuração de segurança

1. Primeiro acesso e 2FA

Acesse a página inicial: entre no endereço oficial do eproc.

Insira as credenciais: no campo apropriado, digite o número de usuário ou matrícula e informe a senha atual.

Inicie a autenticação: clique no botão Autenticação em dois fatores e prossiga nas telas informativas seguintes.

Utilize o aplicativo autenticador: abra um aplicativo compatível no celular (como Google Authenticator ou Microsoft Authenticator) e aponte a câmera para ler o código QR exibido na tela do computador. Se preferir, digite manualmente a chave alfanumérica fornecida. Caso existam contas anteriores cadastradas com o mesmo nome, exclua-as no seu aplicativo para evitar divergências.

Valide o aplicativo: insira o código numérico de seis dígitos gerado pelo aplicativo, informe um e-mail pessoal (sufixos institucionais como jus.br ou gov.br não são aceitos) e clique em Enviar.

Confirme por e-mail: abra a caixa de entrada do e-mail pessoal cadastrado (incluindo a pasta de spam ou lixo eletrônico), clique no link de validação enviado pelo Tribunal e confirme a ativação no navegador.

2. Redefinição obrigatória de senha

Após ativar o segundo fator de segurança, o sistema exigirá a troca da senha de acesso, em cumprimento às normas que determinam a renovação periódica a cada 180 dias.

Acesse novamente : retorne à página inicial do eproc, informe usuário, senha e o código numérico atual de seis dígitos gerado no celular.

Atenda aos requisitos : na tela de alteração, digite a senha atual e crie uma nova combinação que respeite obrigatoriamente as seguintes regras de segurança: Conter entre 13 e 30 caracteres; Incluir pelo menos uma letra maiúscula; Incluir pelo menos um número; Incluir pelo menos um caractere especial ou símbolo (como !, @, #, $, %, &, -).

Conclua a operação: clique no botão Alterar para sincronizar a nova credencial em todas as seções judiciárias onde o usuário possui cadastro.

Recomenda-se que os usuários evitem datas comemorativas, nomes de familiares, sequências numéricas repetidas ou o uso da mesma senha em contas pessoais externas, garantindo assim mais segurança ao acesso.