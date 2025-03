Alline Moreira recebe Título de Mulher Cidadã pela Assembleia Legislativa do Tocantins

Por Redação

Nesta quinta-feira, 13, a Assembleia Legislativa do Tocantins realizou uma sessão extraordinária para a entrega do Título de Mulher Cidadã, uma honraria concedida a mulheres que se destacam por sua atuação e contribuições para a sociedade tocantinense. O reconhecimento tem como objetivo valorizar trajetórias inspiradoras e reforçar a importância do protagonismo feminino em diversas áreas.

Entre as homenageadas, esteve Alline Moreira, coordenadora do Instituto Gratidão Tocantins, que recebeu o título pelos relevantes serviços prestados à comunidade através da instituição. O Instituto tem desempenhado um papel fundamental na assistência a famílias em situação de vulnerabilidade, promovendo ações sociais voltadas para a educação, saúde, esporte e fortalecimento da cidadania.

Durante a cerimônia, Alline Moreira expressou sua gratidão pelo reconhecimento e destacou a relevância do trabalho social na transformação de vidas.

“Receber o Título de Mulher Cidadã é uma honra imensa e, ao mesmo tempo, um incentivo para seguir trabalhando em prol da nossa comunidade. Esse reconhecimento não é apenas meu, mas de todas as pessoas que fazem parte do Instituto Gratidão Tocantins, que acreditam na solidariedade e na transformação social. Juntos, seguimos firmes para construir um Tocantins mais justo e humano”, afirmou.

A entrega da honraria reafirma o compromisso da Assembleia Legislativa em valorizar mulheres que, com dedicação e empenho, fazem a diferença em suas comunidades, servindo de inspiração para toda a sociedade.