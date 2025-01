Aproest solicita reparos na ponte sobre o Rio Urubu, entre a TO-255 e a TO-181, em Lagoa da Confusão

Por Redação

A Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins – APROEST, enviou, nesta última quarta-feira (8), um ofício à Prefeitura de Lagoa da Confusão solicitando reparos urgentes em uma ponte localizada no município. A estrutura é considerada fundamental para o escoamento da produção agrícola e o deslocamento dos moradores da comunidade rural.

De acordo com o presidente da APROEST, Wagno Milhomem, a precariedade da ponte representa um risco não apenas para os transportadores dos produtos, mas também para a segurança dos produtores, trabalhadores e demais segmentos sociais que utilizam a via diariamente. “Essa ponte é um elo vital para a nossa região. Estamos solicitando à Prefeitura que atue rapidamente para evitar prejuízos à agricultura e garantir a segurança de produção de todos que dependem dessa estrutura”, destacou Milhomem.

“Não podemos mais aceitar que os produtores arcam com responsabilidades que cabem ao poder público. Veja a situação da ponte: os caminhões estão impedidos de passar, e nem um desvio foi organizado. Isso gera prejuízos econômicos e muita insatisfação”, afirmou Milhomem, reforçando a urgência de medidas concretas por parte da Prefeitura de Lagoa da Confusão.

Sobre o ofício

A comunicação do ofício foi enviada, mas ainda não há resposta oficial por parte da Prefeitura de Lagoa da Confusão sobre o atendimento à solicitação. Enquanto isso, os produtores aguardam uma solução célere que garanta a continuidade das atividades na região.