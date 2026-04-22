Articulação em Porto Nacional: Irajá Abreu consolida apoio de Ronivon Maciel com aporte de R$ 50 milhões

por Wesley Silas

O senador Irajá Abreu (PSD), que busca a reeleição para o Senado Federal, intensifica sua agenda de entregas e consolida alianças estratégicas na região central do Tocantins. O parlamentar viabilizou um montante total de R$ 50 milhões para o município de Porto Nacional, dos quais R$ 35 milhões já foram aplicados e outros R$ 15 milhões estão em fase de tramitação.

O anúncio do aporte financeiro foi acompanhado pela confirmação de apoio político do prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel. O movimento chama a atenção pelo desenho das coligações estaduais: Maciel é filiado ao União Brasil (UB), mesma legenda da senadora e pré-candidata ao Governo do Estado, Professora Dorinha.

A aliança local ocorre em um cenário de divergências partidárias em nível estadual, uma vez que o senador Irajá Abreu declarou apoio à pré-candidatura de Laurez Moreira ao Palácio Araguaia.

Impacto das Emendas Os recursos destinados por Irajá visam atender demandas de infraestrutura e serviços públicos em Porto Nacional. Para o senador, a regularidade nos repasses é fundamental para o cronograma de obras da prefeitura. Já para Ronivon Maciel, o apoio a Irajá baseia-se no volume de recursos destinados à cidade, independentemente do alinhamento partidário nas chapas majoritárias estaduais.

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O gesto de Maciel sinaliza uma “independência” administrativa e política em relação à cúpula do União Brasil, priorizando a parceria com o parlamentar que tem garantido o fluxo de investimentos para o município.

A movimentação em Porto Nacional é um exemplo clássico da realpolitik tocantinense. O senador Irajá Abreu utiliza sua força orçamentária (as chamadas emendas parlamentares) como principal ferramenta de manutenção de sua base eleitoral. Ao garantir R$ 50 milhões para um dos maiores colégios eleitorais do estado, ele torna-se um aliado “indispensável” para o gestor municipal.

Pontos-chave do cenário: