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quarta-feira, 22 abril

Eleições

Articulação em Porto Nacional: Irajá Abreu consolida apoio de Ronivon Maciel com aporte de R$ 50 milhões

Atitude TocantinsPor 3 minutos de leitura

por Wesley Silas

O senador Irajá Abreu (PSD), que busca a reeleição para o Senado Federal, intensifica sua agenda de entregas e consolida alianças estratégicas na região central do Tocantins. O parlamentar viabilizou um montante total de R$ 50 milhões para o município de Porto Nacional, dos quais R$ 35 milhões já foram aplicados e outros R$ 15 milhões estão em fase de tramitação.

O anúncio do aporte financeiro foi acompanhado pela confirmação de apoio político do prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel. O movimento chama a atenção pelo desenho das coligações estaduais: Maciel é filiado ao União Brasil (UB), mesma legenda da senadora e pré-candidata ao Governo do Estado, Professora Dorinha.

A aliança local ocorre em um cenário de divergências partidárias em nível estadual, uma vez que o senador Irajá Abreu declarou apoio à pré-candidatura de Laurez Moreira ao Palácio Araguaia.

Impacto das Emendas Os recursos destinados por Irajá visam atender demandas de infraestrutura e serviços públicos em Porto Nacional. Para o senador, a regularidade nos repasses é fundamental para o cronograma de obras da prefeitura. Já para Ronivon Maciel, o apoio a Irajá baseia-se no volume de recursos destinados à cidade, independentemente do alinhamento partidário nas chapas majoritárias estaduais.

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O gesto de Maciel sinaliza uma “independência” administrativa e política em relação à cúpula do União Brasil, priorizando a parceria com o parlamentar que tem garantido o fluxo de investimentos para o município.

A movimentação em Porto Nacional é um exemplo clássico da realpolitik tocantinense. O senador Irajá Abreu utiliza sua força orçamentária (as chamadas emendas parlamentares) como principal ferramenta de manutenção de sua base eleitoral. Ao garantir R$ 50 milhões para um dos maiores colégios eleitorais do estado, ele torna-se um aliado “indispensável” para o gestor municipal.

Pontos-chave do cenário:

  1. Fidelidade Partidária vs. Pragmática Municipal: O fato de o prefeito Ronivon Maciel (UB) apoiar Irajá em vez de seguir estritamente a orientação de seu partido (que tem Dorinha como pré-candidata ao governo e, possivelmente, outros nomes ao Senado) mostra que, no âmbito municipal, o “recurso na conta” muitas vezes fala mais alto que a ideologia ou a sigla.

  2. Triangulação de Forças: Irajá está com Laurez Moreira. Dorinha lidera o UB. Ao conquistar o apoio de um prefeito do UB, Irajá cria uma “fissura” na base de sua colega de Senado e potencial adversária de grupo político, demonstrando capilaridade mesmo em redutos opositores.

  3. Estratégia de Reeleição: Para quem busca a renovação do mandato, o senador substitui o discurso ideológico pela entrega prática. O uso das redes sociais para chancelar o apoio do prefeito serve para projetar uma imagem de “parlamentar municipalista”, essencial para enfrentar uma disputa que promete ser acirrada.

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