ATAT emite nota de repúdio contra ataques do vereador Ivanilson Marinho ao chamar professor de “advogado e meia classe”

Na manhã de ontem, 13, houve um incidente em Gurupi-TO com a expressão “advogado de meia classe” direcionada ao professor da Unirg e advogado advogado Paulo Izídio pelo vereador e também advogado Ivanilson Marinho, gerando reações e discussões na Câmara Municipal. O termo “advogado de meia classe” tem sido utilizado em um contexto de crítica ou desapreço, referindo-se a advogados que não se destacam entre os seus pares e podem ser vistos como medíocres em sua atuação. Confira a Nota de Repúdio Associação Tocantinense de Advogados Trabalhistas (ATAT) e o momento em que aconteceu a fala do vereador.

Após o incidente em Gurupi-TO, onde essa expressão foi mencionada, a Associação Tocantinense de Advogados Trabalhistas (ATAT) levantou discussões sobre a qualidade e a ética na advocacia, e pode refletir preocupações sobre a imagem da profissão e manifestou um veemente repúdio às declarações proferidas pelo vereador Ivanilson Marinho, durante sessão realizada na Câmara Municipal de Gurupi, nesta terça-feira (13). A manifestação de repúdio foi emitida por meio de uma nota pública em que a ATAT defende a dignidade e a competência profissional do advogado Paulo Izídio, alvo de ofensas proferidas pelo parlamentar.

Confira o momento em que o vereador Ivanilson chamou o professor e advogado Paulo Izídio de “advogado de meia classe”:

Segundo a ATAT, o vereador Ivanilson Marinho, de maneira desrespeitosa, atacou a honra de Paulo Izídio ao referir-se a ele, de forma pejorativa, como “advogado de meia classe”, além de tentar censurar seu direito de fala durante a sessão. A entidade ressaltou que o advogado é associado e dirigente da ATAT, além de ser um profissional altamente competente, com vasta experiência na área trabalhista.

A associação condenou as atitudes do vereador, considerando-as desprovidas de fundamento e demonstrativas de um total descompromisso com o decoro esperado de um representante público. A ATAT também enfatizou que repudia qualquer tentativa de constrangimento e intimidação aos advogados no exercício de suas funções, alertando que tais ações atentam contra a liberdade profissional e comprometem a imagem da Câmara Municipal de Gurupi perante a sociedade.

Confira a íntegra da Nota de Repúdio

A nota de repúdio reforça ainda que a advocacia é uma função essencial à Justiça, e a independência de seus membros é um pilar fundamental para a democracia. Em solidariedade a Paulo Izídio, a ATAT informou que não tolerará investidas contra a honra de seus associados e exigiu que o vereador Ivanilson Marinho se retrate publicamente pelas ofensas proferidas, sob pena de adoção das medidas legais cabíveis.

Contexto das declarações

As declarações do vereador Ivanilson Marinho ocorreram após o professor e advogado Paulo Izídio trazer à tona, durante a sessão, uma denúncia que está sob investigação do Ministério Público do Tocantins (MPTO). A denúncia envolve a aposentadoria da atual prefeita de Gurupi, Josi Nunes, como professora da UnirG.

Intimidação

Ao final da sessão, durante entrevista à imprensa, o advogado Paulo Izídio foi hostilizado.

“Fui atacado pessoalmente, mas nenhum dos pontos que levantei foi rebatido. Tentaram me pressionar, mas se eu fosse uma pessoa facilmente pressionada, não estaria nem aqui”, afirmou Izídio. A ATAT reforça a importância de garantir o respeito aos advogados em sua atuação profissional.

Com informações da assessoria de comunicação do deputado e candidato a prefeito, Eduardo Fortes.