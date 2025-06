Avanços na Saúde: Reunião com presença da ex-senadora Kátia Abreu e Ministro visa fortalecer atendimento no Amazonas e no Rio de Janeiro

Por Redação

No início da noite da última quinta-feira, dia 6, a ex-senadora, Kátia Abreu reuniu-se com o Ministro da Saúde, Dr. Alexandre Padilha, ao lado do Dr. Mozat da Salves, Secretário de Atenção Especializada. Também participaram do encontro o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell, a Presidente do Conselho Nacional de Justiça, e a Senadora Kátia Abreu.

Durante a reunião, foram discutidas importantes propostas, incluindo:

– Reconhecimento e financiamento dos Barcos Hospitais que operam na Amazônia por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), além da solicitação de emendas parlamentares federais;

– Apoio na implantação e credenciamento de um Serviço de Oncologia com Radioterapia no Hospital São Francisco, no Rio de Janeiro;

– Aumento do teto do SUS para a Santa Casa de Adamantina;

– Credenciamento do Serviço Cardiovascular Avançado do Hospital Universitário São Francisco, em Bragança Paulista.

“O Ministro Padilha nos recebeu com muita atenção e lembrou da visita a Jaci e da visita do Papa Francisco ao nosso Hospital São Francisco”, comentou a Senadora Kátia Abreu.

Após a reunião, o Dr. Mozat da Salves apresentou o grupo a Rosalva Silva, que será a responsável por acompanhar as demandas apresentadas. Além disso, o Dr. José Barreto Campello Carvalheira, atual Coordenador-Geral da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC), irá gerenciar o caso do Serviço de Oncologia no Rio de Janeiro.

“Manifesto nossa eterna gratidão à Senadora Kátia Abreu e à sua assessora Fernanda, que nos acolheu em sua casa e compreendeu cada uma de nossas necessidades, tornando-se madrinha do nosso Lar São Francisco. Agradeço também ao Ministro Mauro Campbell pela apresentação ao Ministro da Saúde”, expressou o Dr. Mozat da Salves.