Atuação parlamentar de Eduardo Fortes reforça agenda municipalista no Tocantins

Da Redação

O deputado estadual Eduardo Fortes (Republicanos) tem direcionado sua atuação parlamentar ao fortalecimento dos municípios das regiões Sul e Sudeste do Tocantins, por meio da articulação institucional junto ao Governo do Estado e do acompanhamento de pautas relacionadas ao desenvolvimento regional.

Ao longo do mandato, o parlamentar percorreu diversas cidades, mantendo diálogo com prefeitos, vereadores, produtores rurais e lideranças locais para acompanhar demandas e atuar na interlocução de iniciativas voltadas às áreas de infraestrutura, saúde, assistência social e agronegócio.

Segundo Eduardo Fortes, o compromisso do mandato é permanecer próximo dos municípios e buscar soluções para as principais demandas da população. “Seguimos trabalhando com presença, diálogo e parceria para fortalecer o desenvolvimento das cidades tocantinenses”, afirmou.

A agenda parlamentar também inclui o acompanhamento de ações e projetos em diferentes regiões do Estado, mantendo o foco na cooperação entre os municípios e o poder público estadual.