Eduardo Fortes, candidato à reeleição, reúne com diretoria do Sindicato Rural de Gurupi e apresenta propostas

Por Redação

O deputado estadual e candidato à reeleição Eduardo Fortes se reuniu com o presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, e membros da diretoria da entidade para apresentar propostas e discutir ações voltadas ao fortalecimento do agronegócio, ao desenvolvimento da região Sul do Tocantins e à defesa dos produtores rurais.

Durante o encontro, foram debatidas demandas do setor produtivo, desafios enfrentados pelos produtores e iniciativas que possam contribuir para ampliar a competitividade do agro, gerar novas oportunidades e fortalecer a economia dos municípios da região Sul.

A reunião também abordou a atuação de Eduardo Fortes na defesa dos interesses dos produtores rurais e dos sindicatos, especialmente na interlocução com o Governo do Estado e demais instituições para buscar soluções para questões que impactam diretamente o setor produtivo. A diretoria do Sindicato Rural destacou a importância do diálogo permanente com representantes do Poder Legislativo para apresentar as necessidades do campo e contribuir para a construção de ações concretas.

O encontro reforçou a importância da união entre o setor produtivo, as entidades representativas e o poder público para discutir políticas voltadas à segurança jurídica, melhores condições de produção, geração de emprego e renda e desenvolvimento de Gurupi e de toda a região Sul do Tocantins. “Seguiremos ouvindo o produtor e trabalhando por um agro cada vez mais forte no Tocantins”, afirmou Eduardo Fortes.

Ascom