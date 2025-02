Caravana do MDA e FATAET visita o Sul do Tocantins em busca de terras para Reforma Agrária

Por Redação

A Caravana do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), em parceria com a Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares do Estado do Tocantins (FETAET) e os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STTR), está realizando uma série de visitas nas cidades do sul do Tocantins para vistoriar terras para a reforma agrária.

Essa iniciativa visa identificar áreas que possam ser adquiridas pelo governo federal por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF). A caravana, que teve início na semana passada, já passou por Divinópolis, Palmeirópolis e Formoso do Araguaia, onde técnicos do MDA e representantes locais conduziram inspeções em propriedades rurais, identificando terrenos que atendem aos critérios do programa.

Segundo Jucilene Almeida, presidente da FETAET, o principal objetivo da caravana é garantir a aquisição de terras que possibilitem a promoção da reforma agrária e a melhoria das condições de vida dos trabalhadores rurais.

“A caravana representa uma oportunidade crucial para que os trabalhadores do sul do Tocantins tenham acesso a terras e crédito, essenciais para o desenvolvimento de suas atividades agrícolas”, afirmou Almeida.

A FETAET e os STTRs estão apoiando a caravana, assegurando a participação ativa dos trabalhadores rurais no processo de identificação e aquisição das terras.

“A participação dos trabalhadores é fundamental para garantir que as aquisições sejam justas e equitativas. Os interessados devem procurar os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais em seus municípios para obter mais informações”, acrescentou.

A caravana continuará sua trajetória nas próximas semanas pelas cidades do sul do Tocantins. “O acesso à terra é fruto de luta!”, concluiu Jucilene Almeida.