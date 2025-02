Censo 2022: Palmas, Gurupi e Araguaína possuem a melhor média estadual de tocantinenses que estudaram

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou hoje, 26, novos dados do Censo 2022, denominados de “Educação: resultados preliminares da amostra”. O questionário amostral foi aplicado em cerca de 10% da população recenseada, isto é, para as informações divulgadas agora, houve uma ponderação para os resultados serem representativos da ponderação. Um dos números que chamam a atenção é a média de estudo do Tocantins com 9,3 anos e as cidades que obtiveram um maior número foram Palmas (11,4), Gurupi (10,4) e Araguaína (10,0). No quesito graduação, a “formação de professores sem áreas específicas” foi a com mais profissionais, tendo 35.279 pessoas em seguida aparecem “Gestão e administração” (20.805); “Direito” (19.543); “Contabilidade e tributação” (10.869) e “Enfermagem” (9.016). “Medicina” teve 2.748 graduados, sendo um dos estados com menos médicos por habitantes, sendo 550,0 pessoas a cada profissional formado.

Por Redação

O levantamento mostrou que o Tocantins teve 86,7% das pessoas de 6 a 14 anos frequentando escola ou creche. De 0 a 3 anos, somaram 29,9% e crianças de 4 a 5 anos foram 85,9%. Adolescentes de 15 a 17 anos tiveram a taxa bruta de frequência escolar de 86,1%, número que já cai na faixa etária seguinte, de 18 a 24 anos, para 28,8%.

No Tocantins, 33,2% das pessoas com 25 anos ou mais ainda não tinham concluído o ensino fundamental em 2022

Em relação ao grau de instrução dos tocantinenses, as pessoas sem instrução e fundamental incompleto eram 33,2% do total; fundamental completo, 14,1%; ensino médio completo e superior incompleto, 36,4%; e superior completo, somou 16,2% do montante.

Por cor ou raça da proporção da população com 25 anos ou mais com nível superior completo, pessoas da cor branca eram 26,9%, 13,2% foram pretos e, pardos, representaram 16,0% da soma. A população indígena nesta variável foi de 7,57%.

Tocantinenses estudaram, em média, 9,3 anos

Com média de 9,3 anos de estudo, o Tocantins fica um pouco abaixo do montante nacional de 9,5 anos. As cidades que obtiveram um maior número foram Palmas (11,4), Gurupi (10,4) e Araguaína (10,0). O município de Recursolândia teve a pior média estadual, sendo de apenas 4,1 anos de estudo. Ponte Alta do Bom Jesus ficou em penúltimo lugar no ranking, já que marcou 6,1 anos na variável.

No estado, a média das mulheres é maior que a dos homens, sendo 9,9 e 8,8 anos de estudo na variável, respectivamente. Ao verificar as faixas de idade, pessoas de 25 a 29 anos têm média de 12,0, sendo a maior registrada. Após ela, o número declina em todos os grupos de idade seguintes, atingindo 2,6 anos de média em quem possui 80 anos ou mais.

Segregando por cor ou raça, pessoas amarelas têm o maior número na variável, com 10,6 anos de estudo, seguido dos brancos, com 10,2. Pardos possuíram 9,2, pretos 8,6 e, indígenas, 8,0 anos de média.

‘Negócios, administração e direito’ é a área com mais formados no estado

O Censo 2022 apontou 176.336 pessoas com nível superior completo no Tocantins. Ao separar por área geral, a de “Negócios, administração e direito” foram 52.623 pessoas. A segunda maior foi da “Educação”, com 38.892 formados e “Saúde e bem-estar”, que teve 31.226 graduados. A área menos expressiva foi a de “Serviços”, com 2.632 pessoas.

Especificamente pelas graduações, “Formação de professores sem áreas específicas” foi a com mais profissionais, tendo 35.279 pessoas. Em seguida, vieram “Gestão e administração” (20.805); “Direito” (19.543); “Contabilidade e tributação” (10.869) e “Enfermagem” (9.016). “Medicina” teve 2.748 graduados, sendo um dos estados com menos médicos por habitantes, sendo 550,0 pessoas a cada profissional formado.