Chapa “0101 Advocacia em Ordem” de Gurupi Oficializa Registro e Promete Renovar a Advocacia Local

por Redação

Na tarde desta sexta-feira, 18 de outubro de 2024, foi oficialmente registrada, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Palmas, a chapa “0101 Advocacia em Ordem”, que concorrerá à subseção da OAB de Gurupi, Tocantins. Liderada pela advogada Camila Lopes, a chapa tem como objetivo fortalecer a atuação da advocacia no sul do estado, com um compromisso claro de valorização e defesa das prerrogativas dos profissionais da área.

A chapa é composta pelos seguintes nomes: Camila Lopes como presidente, Mateus Vasconcelos como vice-presidente, Dulce Elaine como secretária-geral, Emerson Santos como secretário adjunto, e Nadia Becmam como tesoureira. A equipe se apresenta com uma proposta de atuação focada em ampliar a representatividade e o apoio da OAB aos advogados da região, enfrentando de maneira efetiva os desafios da classe, como o fortalecimento das prerrogativas e a aproximação com a sociedade.

Durante o ato de registro, Camila Lopes destacou a importância de uma subseção da OAB forte e próxima de seus advogados.

“Nosso compromisso é defender com firmeza os direitos e as necessidades dos nossos colegas advogados, criando um ambiente de suporte e valorização. A advocacia em Gurupi precisa ser ouvida, e estamos prontos para fazer essa ponte com a Ordem, para que possamos avançar juntos na busca por melhorias no exercício da profissão e na qualidade dos serviços prestados à sociedade”, afirmou Camila.

A chapa “0101 Advocacia em Ordem”, assim como a seccional de Palmas, que tem Leonardo Maciel como candidato à presidência, compartilha a visão de reorganização e fortalecimento da advocacia no Tocantins. O objetivo é enfrentar com coragem e determinação os problemas que afetam diretamente o exercício profissional dos advogados, como a morosidade do sistema judiciário e o distanciamento entre a classe e a entidade.

O registro desta chapa marca o início de uma nova fase para a advocacia em Gurupi, reforçando o compromisso de trabalho incansável por uma OAB mais presente, ativa e eficiente em suas ações.