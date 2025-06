Comunicadores e autoridades prestigiam abertura oficial do II Congresso Nacional de Jornalistas e Comunicadores da Febtur

Evento começa com jornada técnica no Parque da Residência, em Belém.

Por Iolanda Lopes

Nesta quarta-feira, 11, em Belém do Pará, foi oficialmente aberto o II Congresso Nacional de Jornalistas e Comunicadores de Turismo da Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo (Febtur). Com o tema “Sustentabilidade também se faz com informação”, o evento reúne profissionais da comunicação, lideranças indígenas, representantes de instituições públicas e privadas, além de autoridades ligadas aos setores turístico e ambiental, até o dia 15 na capital paraense.

A cerimônia de abertura foi realizada no histórico Parque da Residência / Estação Gasômetro, antiga residência oficial do Governo do Estado do Pará, um dos prédios mais emblemáticos da capital paraense.

Durante a coletiva de imprensa, representantes e convidados destacaram a importância do congresso como espaço de fortalecimento de pautas voltadas à sustentabilidade, à cultura popular, à valorização dos povos originários e ao papel estratégico da imprensa especializada em turismo.

A Secretária de Cultura do Pará, Úrsula Vidal disse que “o congresso coloca o Pará no centro do debate sobre uma comunicação responsável, que valoriza os saberes dos territórios, impulsiona o turismo de base comunitária e projeta nossas belezas para o Brasil e o mundo”.

A Coordenadora de Diversidade, Afroturismo e Povos Originários da Embratur, Tânia Neres, enfatizou a necessidade de comunicação integrada com as ações governamentais. “Uma das prioridades do governo é a Amazônia, especialmente com a chegada da COP 30. Precisamos mostrar ao mundo o que realmente é a Amazônia. Ainda que o governo produza vídeos promocionais, são os jornalistas e fotógrafos que alimentam as mídias sociais e precisam estar alinhados para que possamos divulgar isso de forma positiva e estratégica”, afirmou.

A Dra. Márcia Kambeba, indígena, doutora em Linguística e mestre em Geografia participou da coletiva de imprensa e destacou a relação ancestral dos povos originários com a natureza. Ela lembrou, por exemplo, da criação da ‘terra preta de índio’, um solo fértil e equilibrado, desenvolvido há séculos pelos povos indígenas, que demonstra uma relação de cooperação com o meio ambiente. “Os povos originários, ribeirinhos, quilombolas, todos que vivem sob esse ‘monte verde’ que é a floresta amazônica têm uma compreensão profunda da natureza e da vivência nesses territórios”, afirmou.

Na cerimônia de abertura, a participação de Márcia também ocorreu por meio de uma apresentação artística, com dança e música, intitulada “Falas da Floresta”, trazendo sons e imagens impactantes que convidaram o público à reflexão sobre a Amazônia e seus povos.

O presidente nacional da Febtur, Gorgônio Loureiro, destacou o papel dos comunicadores frente aos desafios contemporâneos. “A Floresta Amazônica é vital para o equilíbrio climático do planeta. Precisamos compreender que não estamos separados da natureza, fazemos parte dela. Quando destruímos a floresta, destruímos a nós mesmos. O papel da Febtur é fortalecer essa consciência entre os profissionais de imprensa.”

Loureiro também ressaltou a importância de manter vivos os pilares da entidade.

“Este congresso é um marco na trajetória que estamos construindo juntos. Precisamos seguir com responsabilidade, construindo uma comunicação comprometida com as urgências do nosso tempo”, ressaltou.

A presidente da Febtur Pará, Christina Hayne, também reforçou o caráter transformador do encontro.

“Realizar este congresso é confirmar que nossos projetos coletivos têm valor.

Precisamos comunicar com responsabilidade, aproximar os cidadãos das questões que impactam nosso país e construir, através da informação, caminhos de consciência e desenvolvimento”, afirmou.

*Programação*

O II Congresso da Febtur segue até o final da semana com uma programação rica e diversa. Haverá mesas técnicas, oficinas, rodas de conversa e atividades vivenciais, incluindo experiências com comunidades locais, além de apresentações culturais, musicais e gastronômicas que valorizam a riqueza do Pará.

O evento conta com a presença de mais de 100 congressistas de todas as regiões do Brasil, além de representantes de outros países.

O II Congresso da Febtur, conta com o apoio de Ministério do Turismo, Sebrae Pará, Vale, Equatorial Energia, e apoio do Governo do Estado do Pará, por meio das Secretarias de Turismo, Cultura e Comunicação, Prefeituras de Belém (por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Semcult), Augusto Correia e Salinópolis, Fecomércio/PA, FBHA/CNC, Sudam, Vale, Hotel Beira Rio, Casa de Saulo, Carvalhos Tur, Henvil Transportes, Point do Açaí, Instituto Aupaba, Monotour Turismo, Belém Convention & Visitors Bureau, ABEOC Brasil, Sítio Raiz, LocMil Turismo, VerdeMar e Zoe Soluções Digitais.

