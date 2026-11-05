Coopanest-TO diz não ter vínculo com sindicatos e manterá anestesiologia nos hospitais que seguirem atendendo

Cooperativa de anestesiologistas afirma que é entidade autônoma, sem vínculo com sindicatos, e que manterá serviços nos hospitais que seguirem atendendo

Por Redação

Hospitais e clínicas do Tocantins anunciaram a suspensão de novos atendimentos eletivos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pelo Servir. Diante do cenário, a Cooperativa dos Anestesiologistas do Estado do Tocantins (Coopanest-TO) divulgou nota nesta quinta-feira, 5, esclarecendo sua posição institucional e o impacto da medida na prestação de serviços.

Entidade autônoma

A Coopanest-TO informa que é uma entidade autônoma, representada pelo Sistema OCB/TO (Organização das Cooperativas Brasileiras no Tocantins), e que não possui vínculo de representação com qualquer outro sindicato. O esclarecimento responde a questionamentos sobre a participação da cooperativa nas negociações que levaram à suspensão dos atendimentos.

Serviços mantidos nos hospitais em atividade

Segundo a cooperativa, os serviços de anestesiologia continuarão sendo prestados nos hospitais que mantiverem os atendimentos, conforme os contratos vigentes. A Coopanest-TO reafirma, na nota, o compromisso com os pacientes e com os médicos cooperados.

O que muda para o paciente

A suspensão atinge procedimentos eletivos — aqueles agendados e sem caráter de urgência — pelo SUS e pelo Servir. Atendimentos de urgência e emergência não foram mencionados na nota. Pacientes com cirurgias já agendadas devem confirmar a realização junto à unidade de saúde responsável.

NOTA À IMPRENSA

Sobre a recente suspensão de novos atendimentos eletivos pelo SUS e pelo Servir anunciada por hospitais e clínicas do Tocantins, a Coopanest Tocantins esclarece que é uma entidade autônoma, representada pelo Sistema OCB/TO, e não possui vínculo de representação com qualquer outro sindicato.

A cooperativa continuará prestando os serviços de anestesiologia nos hospitais que mantiverem os atendimentos, conforme os contratos vigentes, reafirmando seu compromisso com os pacientes e os médicos cooperados.

Tássio Pontes

Presidente Coopanest