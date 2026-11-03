Coronel Barbosa voltará pela terceira vez ao comando da PMTO com legado de liderança e grandes operações

Por Redação

Com 28 anos de serviço à Polícia Militar do Tocantins, o coronel Márcio Antônio Barbosa de Mendonça voltará, pela terceira vez, ao Comando-Geral da corporação. O retorno reúne a experiência de uma carreira construída entre a atuação operacional, o planejamento estratégico e a gestão institucional.

Sua trajetória inclui os cargos de secretário de Estado da Casa Militar, chefe do Estado-Maior, comandante do Policiamento Especializado e comandante do 4º Batalhão, em Gurupi. São experiências que lhe proporcionaram conhecimento sobre as necessidades da tropa e os desafios da segurança pública tocantinense.

Entre os episódios de maior repercussão durante sua passagem pelo comando está a Operação Canguçu, em 2023. A mobilização reuniu forças policiais de diferentes estados durante aproximadamente 40 dias, após o ataque de criminosos a uma transportadora de valores em Confresa, no Mato Grosso, e a fuga do grupo em direção ao Tocantins.

O período também foi marcado pela qualificação dos profissionais, com a formação da primeira turma do Curso de Operações de Divisas, e pelo avanço de concurso público para soldados e oficiais, voltado à renovação e à ampliação do efetivo.

Na valorização da carreira, um dos marcos registrados durante sua gestão foi a promoção de 1.224 policiais militares pelo Governo do Estado, em abril de 2025. O diálogo com as entidades representativas também recebeu reconhecimento de associações de praças e oficiais, que destacaram sua atuação na integração das forças de segurança e no fortalecimento da PMTO.

O terceiro comando abre um novo capítulo nessa trajetória, com a responsabilidade de transformar a experiência acumulada em melhores condições para a tropa, fortalecimento do policiamento e proteção à população tocantinense.