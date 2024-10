De férias, Henrique e Juliano reconectam com suas raizes em Palmeirópolis

Por Redação

A dupla sertaneja Henrique e Juliano está de volta à sua cidade natal, Palmeirópolis, no Sul do Tocantins, para recarregar as energias em meio a amigos, familiares e conterrâneos.

O pequeno município, que sempre ocupa um lugar especial no coração da dupla, se transforma em um refúgio nas horas de folga.

Durante a estadia, Henrique e Juliano receberam amigos e conterrâneos na fazenda da família, a “Agropecuária Zé Reis”, que homenageia o saudoso avô.

Na cidade natal, a dupla se reconecta com suas raízes, lembrando os momentos da infância que os moldaram e os impulsionaram a se tornarem referências na música sertaneja internacional.

No aconchego da cidade e muito a vontade, ao lado do pai, empresário Edson Reis e amigos, a dupla demonstra o quanto é bom voltar para casa, para o lugar onde tudo começou, revelando que Palmeirópolis é de fato a casa deles, onde encontram paz e a verdadeira essência de sua história.

A cidade e a fazenda são o elo, que os fazem trazem lembrar quem são e de onde vieram.

Os encontros na fazenda se transformam em momentos de confraternização, repletos de música, risadas e boas lembranças.

Para os moradores locais, a presença da dupla é motivo de orgulho e celebração, reforçando a conexão entre os artistas e suas origens.

Através de sua música, Henrique e Juliano levaram Palmeirópolis para o mundo, mas é neste espaço acolhedor, no sul do Tocantins, que o coração da dupla realmente bate mais forte, mostrando que os irmãos que, hoje, percorrem vários países, terão sempre um pé nas suas raizes.

O retorno à cidade natal reflete não apenas um momento de descanso, mas também uma reafirmação do laço que une a dupla à comunidade que os viu crescer.