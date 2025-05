Deputado Eduardo Fortes garante proteção e bem-estar dos animais durante a Cavalgada de Gurupi

Parlamentar, que é médico veterinário e defensor da causa animal, distribuiu pontos de água e reforçou fiscalização contra maus-tratos durante o evento.

por Redação

Neste domingo, 25, quem participou da tradicional Cavalgada de Gurupi percebeu que algo muito importante estava presente: o cuidado. O deputado estadual Eduardo Fortes, defensor da causa animal, esteve na linha de frente para garantir o bem-estar dos cavalos e demais animais que participaram do evento, que integra a programação da ExpoGurupi 2025.

Com mais de 16 comitivas e cerca de 800 animais, o grande destaque da Cavalgada deste ano foi o respeito aos animais. Por iniciativa do deputado, foram distribuídos diversos pontos de água ao longo do percurso, permitindo que os animais pudessem se hidratar adequadamente durante todo o trajeto.

“A gente que defende a causa animal sabe que isso aqui é o mínimo de conforto para eles. Eles estão aqui, cumprindo sua função dentro da cultura, junto com suas comitivas, e a gente precisa garantir que tenham acesso à água, que estejam bem. E é por isso que espalhamos esses pontos, para hidratar os animais. Estamos juntos. Juntos somos Fortes”, declarou o parlamentar.

Além disso, este ano, o uso de esporas foi proibido durante todo o evento, uma medida que vem sendo fiscalizada de perto pelo Sindicato Rural de Gurupi, que completa 50 anos de história e também é parceiro nesse compromisso com o bem-estar animal.

O presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, agradeceu ao deputado Eduardo Fortes pelo apoio, empenho e sensibilidade em viabilizar e apoiar a realização da Cavalgada e da ExpoGurupi.

O evento também contou com a presença de autoridades políticas que prestigiaram a programação, entre elas os deputados federais Alexandre Guimarães e Carlos Gaguim, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, e o deputado estadual Wiston Gomes, reforçando a importância cultural e econômica da ExpoGurupi.

*Lei protege os animais nas cavalgadas*

O deputado também reforçou o cumprimento da Lei nº 4.642, de 17 de janeiro de 2025, de sua autoria, que estabelece regras mais rígidas contra maus-tratos a animais em cavalgadas e tropeadas no Tocantins.

A legislação, que alterou a Lei nº 4.132/2023, determina que qualquer participante flagrado cometendo maus-tratos será proibido de participar de eventos desse tipo por cinco anos. “Essa legislação não é contra a cultura, não é contra a tradição. Pelo contrário. É para proteger o que temos de mais bonito, que é a união das pessoas com seus animais, com responsabilidade, cuidado e respeito. Na cavalgada, os animais precisam ser tratados com a dignidade que merecem”, destacou Fortes.