Deputado Fortes confirma realização da 3ª Feira de Adoção Animal na Aleto

Evento será realizado no dia 15 de abril e contará com consultas veterinárias, vacinação, palestras e orientações sobre adoção responsável.

por Redação

O deputado estadual Eduardo Fortes confirmou a realização da 3ª Feira de Adoção Animal, marcada para o dia 15 de abril, a partir das 9h, na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto). Defensor da causa animal, o parlamentar destaca que a iniciativa busca incentivar a adoção responsável e oferecer um novo lar para cães e gatos resgatados por ONGs e protetores independentes.

“A causa animal é uma das minhas prioridades. Aproximadamente 20% do meu trabalho parlamentar é voltado para essa área, e já conseguimos avanços importantes. Criamos o Dia Estadual da Adoção Animal para incentivar essa prática e reforçar a conscientização. Também aprovamos leis que garantem o direito de oferecer água e alimento para animais que vivem nas ruas sem que os cuidadores sejam penalizados, são cinco leis aprovadas e várias matérias em tramitação na casa”, destacou o deputado.

“Outra lei de minha autoria garante a permanência de animais em casas de repouso e abrigos para levar mais qualidade de vida às pessoas que vivem nesses espaços, além de campanhas permanentes em escolas para ensinar desde cedo a importância do respeito e do cuidado com os bichinhos”, explicou o parlamentar.

A ação é realizada em parceria com entidades que atuam na proteção animal e tem se consolidado como um evento importante no calendário estadual. No ano passado, cerca de 20 animais foram adotados.

3ª feira de Adoção Animal

Os animais disponíveis para adoção viviam em situação de rua ou foram resgatados de maus-tratos. Todos já estão castrados e aguardam um novo lar. Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos, comprovar renda compatível para a alimentação e o ciclo vacinal do animal e se comprometer com sua guarda responsável, considerando que cães e gatos vivem, em média, de 10 a 15 anos.