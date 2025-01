Deputado Gutierres Torquato anuncia Guilherme Gama como novo chefe de gabinete

Por Redação

O deputado estadual Gutierres Torquato anunciou nesta sexta-feira,17, a nomeação de Guilherme Gama como seu novo chefe de gabinete. Advogado experiente, suplente de deputado estadual e natural de Formoso do Araguaia, Guilherme traz uma sólida trajetória de atuação política e compromisso com o desenvolvimento do Tocantins.

Gama, reconhecido por sua postura ética e pelo conhecimento técnico, assume o cargo com a missão de estreitar ainda mais os laços entre o mandato do deputado Gutierres Torquato e as demandas da população. Seu nome estratégico fortalece a gestão parlamentar de Gutierres.

“O Guilherme Gama chega para somar com nossa equipe. Ele tem um olhar atento e será fundamental na construção de políticas públicas que impactem positivamente a vida das pessoas”, destacou o deputado Gutierres Torquato.

A parceria entre Gutierres Torquato e Guilherme Gama promete trazer bons resultados. Formoso do Araguaia, terra natal de Gama, é exemplo do compromisso de ambos com o desenvolvimento regional, reforçando a importância de uma política que ouve e responde às demandas locais.

“Assumir esse desafio como chefe de gabinete é uma oportunidade única. Junto ao deputado Gutierres Torquato, vamos lutar por ações que beneficiem diretamente as pessoas, levando recursos, melhorias e oportunidades para todas as regiões do estado”, declarou Guilherme Gama.

Com a chegada de Guilherme Gama, o mandato do deputado Gutierres Torquato dá mais um passo em direção ao fortalecimento de sua atuação legislativa, com uma equipe comprometida, eficiente e conectada com os anseios da sociedade.