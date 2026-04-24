Com ausência de Cinthia Ribeiro, PSDB inicia caravana feminina em Gurupi sob pressão de cenário eleitoral polarizado

Com base nos dados do TRE-TO, o eleitorado feminino consolida-se como o fiel da balança na disputa pelo Palácio Araguaia, representando 50,53% do total de votantes no Tocantins. Em Gurupi, esse protagonismo é ainda mais acentuado, com as mulheres somando 53,16% dos eleitores, o que justifica a ofensiva estratégica de pré-candidatos em eventos regionais. Em um cenário de fragmentação e intensa “guerra de pesquisas”, a capacidade de mobilizar esse grupo de quase 600 mil eleitoras torna-se o ponto central para definir o equilíbrio de forças na sucessão estadual.

Por Wesley Silas

A movimentação política no Tocantins ganha novos contornos neste sábado, 25, com o início da caravana “Mulheres que Transformam o Tocantins”, em Gurupi. O evento, organizado pelo PSDB Mulher, ocorre no Espaço Verdant, às 18h30, e marca uma estratégia de mobilização de bases em um momento em que a disputa pelo Governo do Estado é pautada por uma intensa guerra de pesquisas.

Com números divergentes circulando nos bastidores e redes sociais, os pré-candidatos buscam demonstrar força orgânica. O presidente estadual da sigla e pré-candidato ao Palácio Araguaia, Vicentinho Júnior, confirmou presença no ato ao lado da esposa, Gil Borba. A estratégia tucana foca na região sul, reduto eleitoral estratégico, para tentar consolidar o nome de Vicentinho diante do atual cenário de fragmentação e disputas judiciais sobre levantamentos de intenção de voto.

Programação:

O encontro contará com palestras de Angélica Maia (CEO da Ravie Harmonização e ex-gestora pública) e Ana Cristiane Alves de Andrade Dias (especialista em segurança pública). A vereadora de Gurupi e pré-candidata à Câmara Federal, Diane Vitória, também participa da agenda.

Ausência de Cinthia Ribeiro

A ausência notável será a da prefeita de Palmas e presidente nacional do PSDB Mulher, Cinthia Ribeiro. Por recomendações médicas, a gestora suspendeu atividades externas para recuperação de saúde. Em nota, Ribeiro limitou-se a reforçar a importância da ocupação de espaços de poder pelas mulheres, sem detalhar os próximos passos da articulação partidária na capital.

Desafio de romper a bolha da polarização

A iniciativa liderada pela presidente estadual do braço feminino, Naídes César, tenta converter o peso do eleitorado feminino — maioria no estado — em capital político direto. No entanto, o desafio do PSDB é romper a bolha da polarização atual, onde cada grupo político apresenta dados que o favorecem, criando um ambiente de incerteza para o eleitor tocantinense até as convenções partidárias.