Deputado Gutierres Torquato apresenta projeto da “Rota do Boi” na Assembleia Legislativa

da redação

O deputado estadual Gutierres Torquato (PDT) apresentou nesta terça-feira (3) na Assembleia Legislativa do Tocantins o projeto de lei que institui a “Rota do Boi”, uma iniciativa estratégica voltada para o fortalecimento da infraestrutura viária nas regiões com forte vocação agropecuária no sul do estado.

A proposta tem como objetivo dedicar atenção especial às rodovias estaduais que integram os principais polos da pecuária tocantinense da região sul. valorizando a cultura produtiva da região, impulsionando o turismo rural e promovendo o desenvolvimento econômico sustentável.

A rota contempla os seguintes trechos: Lagoa da Confusão a Dueré, Dueré a Aliança do Tocantins, Dueré a Formoso do Araguaia, Formoso do Araguaia a Sandolândia e Sandolândia a Araguaçu. Segundo o deputado, a escolha dos municípios leva em conta o crescimento expressivo do rebanho bovino, a realização frequente de leilões agropecuários e o potencial de transformação econômica local promovido pelo agronegócio.

“A Rota do Boi é mais do que um projeto de infraestrutura. É um reconhecimento da importância econômica e cultural do agro no Tocantins. Estamos falando de uma região que movimenta milhões de reais em leilões e concentra parte significativa do nosso rebanho. Valorizar essa rota é garantir mais segurança, escoamento eficiente da produção e atratividade para novos investimentos”, destacou Gutierres Torquato durante a sessão.

A iniciativa ainda fomenta o turismo de eventos rurais, fortalece as relações comerciais entre os municípios e contribui diretamente para a logística do setor produtivo, uma das principais forças da economia estadual.

Com esse projeto, o parlamentar reafirma seu compromisso com o desenvolvimento regional, a modernização da malha viária e o fortalecimento do agronegócio tocantinense.