Destaque Nacional: Empresa tocantinense brilha na EXPOEDUCARE 2025 como referência em ações educacionais

Por Redação

A empresa Recriar Vida Consultoria e Gestão com sede em Palmas/TO, foi destaque na EXPOEDUCARE 2025, realizada em São José do Rio Preto, em São Paulo.

A feira é um dos maiores eventos educacionais do Brasil e reúne profissionais, pesquisadores, estudantes e outros interessados para debater e partilhar conhecimentos e experiências no setor.

O trabalho da Recriar é fundamentado na história de vida de Ricardo Ribeirinha, CEO da empresa. E a experiência dele virou peça teatral idealizada pela Editoria “Universitário – Sistema Educacional”, que produz material didático para educação sócio emocional de jovens e adultos.

Exibida pela primeira vez, a peça gira em torno do personagem “Riba”, inspirado em Ribeirinha, um garoto que enfrenta os dilemas da juventude, tem seus tropeços mas supera os desafios. A história sensibilizou o público de mais de mil pessoas presentes no salão principal da feira.

“Foi um dia histórico pra mim e para a nossa empresa. Receber esse reconhecimento e ver nosso trabalho aplaudido por uma multidão de educadores num evento desse nível nos emocionou bastante”, destacou Ricardo Ribeirinha.

A peça vai agora rodar o Brasil e será destaque nas ações que a Universitário desenvolver pelo país. Ela é parte integrante de um projeto educacional que tem ainda a coleção *Ser & Conviver – Os Livros da família, do professor e o do aluno*, que também serão utilizados nas ações.

DO TOCANTINS PARA O MUNDO

Criada em Palmas, capital do Tocantins, a Recriar Vida Consultoria e Gestão, em um curto espaço de tempo, já construiu um histórico de atuação em vários estados com incursões até no exterior, levando formação qualificada, palestras a profissionais de educação, e ações que alcançaram mais de 600 mil jovens.

As ações da empresa tiveram início em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais em 2023 e de lá pra cá já foram realizadas em seis estados brasileiros: São Paulo, Pará, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso e no Tocantins, onde a empresa teve origem.

Pela metodologia empregada e os resultados obtidos, o CEO da empresa também já levou ações da Recriar Vida a 23 países, nos 5 continentes. Sendo o último em Moçambique, na África.

Para Ribeirinha, o sucesso na EXPOEDUCARE não apenas reforça o compromisso da empresa com a educação de qualidade, mas também coloca o Tocantins em evidência como um ambiente de soluções criativas e eficazes para os desafios da educação brasileira.

“Não importa o lugar onde você esteja, sua origem social, econômica, o nosso exemplo serve para mostrar aos jovens brasileiros que com esforço, dedicação e sobretudo apostando em educação, podemos construir um caminho melhor paras nossas vidas e para o nosso país”, destacou.

PORTFÓLIO

A *Recria Vida* atua com treinamento profissional e gerencial, promove ações de prevenção, estudo e promoção de iniciativas voltadas à saúde mental, ações educacionais e formativas para melhorar a condição psicossocial de crianças, jovens e adultos, na construção de projetos e programas que visem a formação de uma rede de proteção social e no desenvolvimento de habilidades que previnam situações relacionadas à saúde mental.

Com um portfólio de atuação que abrange tanto escolas públicas como privadas, a Recriar Vida vem se consolidando como uma potência no setor educacional, levando a bandeira tocantinense a espaços de relevância nacional.

A empresa tem se destacado pela forma como alia tecnologia, inclusão e metodologias participativas em seus programas de formação, assessoria pedagógica e gestão educacional.