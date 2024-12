Sobe para 12 o número de desaparecidos após ponte entre Maranhão e Tocantins desabar

da redação

Subiu para 12 o número de desaparecidos em virtude do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre os estados do Maranhão e Tocantins, no domingo (22). A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal na madrugada desta segunda (23). Duas pessoas morreram e oito veículos despencaram da ponte.

O acidente aconteceu na ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre os estados de Maranhão e Tocantins, na tarde deste domingo (22).

Os mortos são uma jovem de 25 anos, identificada como Alana, e um homem de 42 anos, identificado como Marçon Gley Ferreira. Ambos estavam em motos.

Segundo autoridades, quatro caminhões, dois automóveis e duas motocicletas estavam na parte da ponte que caiu.