Tragédia: parte da Ponte sobre o rio Tocantins na divisa com Maranhão desaba

da redação

A ponte que liga os estados do Tocantins e Maranhão, na BR-226, desabou na tarde deste domingo (22/12). Moradores filmaram o momento em que parte da estrutura caiu na parte central. Infelizmente, uma tragédia anunciada, pois a ponte apresentava inúmeras rachaduras e estava sem manutenção há muito tempo. Há informações de mortos e feridos.

Segundo moradores, veículos estavam passando no momento da ruptura e caíram dentro do rio do Tocantins. A ponte tem uma grande importância econômica, uma vez que serve para o escoamento da produção nas regiões Norte e Nordeste do país. Equipes dos bombeiros do Tocantins e Maranhão, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) já estão no local. Ainda não foram divulgadas informações sobre as causas do acidente e se há vítimas.

O Governo Federal irá decretar situação de emergência para dar agilidade às obras de recuperação da ponte.