Startup do Tocantins ganha prêmio nacional no Web Summit Rio e conquista vaga para o Vale do Silício

Empresa criada no Estado foi reconhecida entre negócios inovadores do País durante um dos maiores eventos de tecnologia do mundo

Da Redação

Uma startup nascida no Tocantins acaba de alcançar um feito que coloca o Estado no radar da inovação nacional. A Nexo venceu uma premiação realizada durante o Web Summit Rio 2026, um dos maiores eventos de tecnologia e empreendedorismo do mundo, que ocorreu recentemente no Rio de Janeiro. Com o reconhecimento, a empresa também garantiu uma experiência de imersão no Vale do Silício, nos Estados Unidos, considerado o principal polo global de inovação.

O fundador da startup, Mario Matheus, explica que a iniciativa começou por meio de uma disciplina da faculdade, com o objetivo de solucionar desafios do mercado de trabalho. A partir disso, se desenvolveu a plataforma, com o objetivo de impulsionar a carreira de desenvolvedores e conectá eles a recrutadores e empresas do ramo.

A conquista representa um importante marco para o ecossistema de inovação do Estado e reforça o potencial de startups desenvolvidas fora dos grandes centros econômicos do País. Em estágio inicial de operação, a Nexo chama atenção por sua proposta inovadora e pela capacidade de desenvolver soluções com potencial de escalabilidade.

Para o analista do Sebrae Tocantins Odilo Junior, a premiação reforça a maturidade crescente do ambiente de inovação local. Segundo ele, os resultados da startup mostram que o Estado possui talentos e empreendedores preparados para disputar espaço nos principais cenários de tecnologia do País.

“A conquista da Nexo é motivo de orgulho para todo o sistema de inovação do Tocantins. Ver uma startup tão jovem receber reconhecimento nacional em um evento da dimensão do Web Summit demonstra que temos empreendedores capazes de transformar boas ideias em soluções competitivas e com potencial global”, destaca.

Na visão de Mario, a parceria com o Sebrae é relevante por proporcionar aprendizado, networking e oportunidades de conexão. Ainda de acordo com ele, a plataforma Nexo contribui para aproximar desenvolvedores e empresas de forma mais assertiva, o que gera benefícios para ambos os lados.

“Estar próximo do Sebrae será muito importante para o desenvolvimento da Nexo. Além de ter acesso a orientações de qualidade, também poderei ampliar minha rede de contatos e criar conexões relevantes para o crescimento da startup. Essa aproximação pode abrir portas para futuras parcerias e novas oportunidades de negócios”, afirma.