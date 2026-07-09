DNIT analisa reabertura de ponte para veículos leves entre Tupirama e Pedro Afonso

da redação

Em reunião realizada nesta quarta-feira (8) na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em Brasília, a senadora Professora Dorinha Seabra, o senador Eduardo Gomes, o deputado federal Ricardo Ayres, o prefeito de Pedro Afonso, Joaquim Martins, o prefeito de Tocantínia, João Alberto, e Túlio Parreira Labre, presidente da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura do Tocantins (AGETO), representando o Governador Wanderlei Barbosa, cobraram um cronograma com data certa para resolver os impactos da interdição da ponte sobre o Rio Tocantins, na BR-235/TO, entre Pedro Afonso e Tupirama.

O DNIT informou que estuda a liberação da estrutura para o tráfego de veículos leves. Para isso, será realizada uma prova de carga instrumentada na ponte, com sensores de deslocamento, deformação, inclinação e vibração, para avaliar o comportamento real da estrutura sob carregamento. O laudo técnico final está previsto para até 17 de julho e vai indicar se a ponte será reabilitada ou substituída. Caso a liberação seja confirmada, as balsas gratuitas ficarão destinadas exclusivamente ao transporte de veículos pesados.

As demandas apresentadas na reunião também incluem a manutenção e pavimentação das rotas alternativas e melhorias nos acessos utilizados durante a interdição, principalmente nos trechos da TO-010 e da BR-235, além de prazo definido para o início da operação das balsas gratuitas.