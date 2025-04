Edinho Silva vem a Palmas e promete fortalecer diretorio regional do PT com professor Nile

Por Redação

O pré-candidato à presidência nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, esteve em Palmas nesta sexta-feira, 4, onde participou de uma coletiva de imprensa para declarar apoio ao nome do Tocantins na disputa estadual da sigla, o professor Nile William. A visita marca o início do Seminário Estadual da CNB Tocantins (corrente Construindo um Novo Brasil), com abertura às 19h e programação durante todo o sábado, 5.

Durante a coletiva, Edinho, que é ex-prefeito de Araraquara (SP), fez críticas à dificuldade do partido em dialogar com as bases e defendeu uma aproximação maior com os novos setores da classe trabalhadora.

“O PT tem dificuldade de dialogar com as bases e a juventude. O partido precisa estar próximo da nova classe trabalhadora, como os entregadores de aplicativo. Precisamos ter presença na sociedade. A internet não substitui a interação popular e o diálogo presencial”, afirmou.

Edinho também abordou o cenário político nacional. “Vivemos uma ascensão do fascismo no Brasil e isso é grave. Eles têm uma estratégia de comunicação que é repetir uma mentira várias vezes. Temos que aumentar a consciência e o senso político da sociedade.”

Ao justificar seu apoio a Nile, Edinho reforçou o compromisso com a reestruturação do partido. “Se eu for escolhido para a presidência do PT, os diretórios serão fortalecidos. Por isso, o Nile tem meu apoio aqui no Tocantins.”

Para Nile William, a união da corrente CNB no estado representa um novo ciclo. “Com o trabalho feito na base e nos municípios nós voltaremos a ter representatividade na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Depois de 11 anos a nossa corrente CNB está unificada num único propósito: retomar o protagonismo político do PT aqui no Tocantins.”